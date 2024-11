Lautaro Carmona (PC) por cuestionamientos de la derecha por Caso Monsalve: “Quieren pasarle una cuenta al gobierno”

Durante la jornada de este domingo, el Presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a la situación del exsubsecretario de Interior Manuel Monsalve, señalado que “la derecha no va a dejar pasar nada, nada que no lo tome, lo lleve más lejos, lo exacerbe y quiera hacer tesis global sobre eso. Porque para la derecha el hecho pasó de ser un tema estrictamente del individuo Manuel Monsalve, a ser un tema del gobierno”, enfatizando que con este “quieren pasarle una cuenta al gobierno“.

Fue en conversación con Radio Mundo donde el presidente del PC se refirió a la situación, agregando que “a lo mejor de origen faltó una cosa mucho más drástica del mismo, de deslindar responsabilidades respecto a cualquier milímetro cuadrado del ámbito político. Y disponerse a enfrentar la justicia como corresponde, bueno, eso no fue así”.

De acuerdo a lo que comentó el líder del PC, falta un mayor control de las autoridades para evitar que situaciones de este tipo se desarrollen. “Cuando eso pasa están fallando las definiciones que permiten que en este país, que es un estado democrático, no haya nadie que no sólo no esté sobre la ley, sino que no esté sometido a control en el funcionamiento de su tarea”.

“¿Cómo se previene que estas cosas no ocurran? Es cuando toda autoridad se sabe sometida a control en forma institucional, de una manera organizada. No un control de que alguien de casualidad ve algo y si quiere denuncia o no denuncia”, mencionó, agregando que “La organización del funcionamiento del aparato público y de sus autoridades tiene que estar sometida a control por mecanismo institucional y eso significa una reforma política que agregue más mecanismos (...) que le van a dar garantía a la población para que recupere la confianza en las decisiones que toman las autoridades en todos los planes”.

Cambio de gabinete

En la ocasión, Carmona también se refirió al rumoreado cambio de gabinete señalando que “No hay cambio porque ninguna y ninguno de quienes están en ese gabinete tomo la opción de, mediante su propia voluntad, sugerir o pedir liberarse de la tarea actual en el gobierno para dedicarse a otra tarea política que será la tarea de la candidatura parlamentaria el próximo año”.

“Lla primera lectura que uno debe hacer es qué importante que el gabinete que está junto al Presidente ponga como centro de sus prioridades el trabajo con las tareas de gobierno. O sea, no tenemos un gabinete que está pensando, total, mañana dejo esto y me dedico a otra cosa”, agregó.