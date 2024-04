Líos de platas: ministro Montes reitera que se enteró de irregularidades de Democracia Viva el 16 de junio

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió este martes al caso líos de platas, el cual involucra convenios suscritos entre la fundación Democracia Viva y la Seremía de Vivienda de Antofagasta.

Luego de que se dieran a conocer detalles de la segunda declaración ante el Ministerio Público de la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, el titular del Minvu fue requerido al respecto en un punto de prensa realizado en el marco de una ceremonia de entrega de subsidios en la comuna de Pudahuel.

Y es que en su declaración, Rojas señaló que ella tomó conocimientos de las presuntas irregularidades a través de un correo de la presidenta de la asociación de funcionarios de la región de Antofagasta, Carla Olivares.

Una vez recibido el correo, pide “informar de estas situaciones por la misma vía al seremi Carlos Contreras, con copia al jefe de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado.

Luego, recogió la documentación y realizó una minuta que el día 8 de junio le entregó al ministro Montes. De todas maneras, la exsubsecretaria señaló que desconoce si el ministro Montes leyó o no los documentos que le entregó.

“Preparé una carpeta y una minuta que entregué el Ministro Montes el mismo 8 de junio. Adjunto copia de minuta entregada al Ministro Montes, que yo misma dejé sobre su escritorio, era un resumen pero estaba toda la documentación fundante. Luego, el ministro nada me preguntó sobre el tema, pero desconozco la razón, no puedo afirmar si lo leyó o no”, acotó la exsubsecretaria.

Bajo ese marco, el titular del Minvu reiteró durante esta jornada que supo de estas irregularidades el día en que estalló el caso, es decir, el 16 de junio del año pasado.

“Yo supe de las irregularidades en Antofagasta a partir del caso de Democracia Viva el día 16 de junio. Eso es lo que he dicho desde el comienzo y lo sigo repitiendo. Y lo hemos investigado por uno y otro lado y eso es lo que les puedo informar”, señaló Montes.

En esa línea, fue consultado sobre cuándo y por cuál medio le llegó la minuto que la exsubsecretaria señaló. “Yo quiero decir que esa minuta la anunció la prensa, a partir de lo cual se recabó esa información de dónde podía estar esa minuta, no estaba, no me había sido entregada a mí, no estaba en ninguna parte, respondió.

“Finalmente se investigó en el computador de la propia subsecretaria y se encontró en la nube que estaba esa nota. Recién supimos de la nota físicamente. A partir de eso la pudimos bajar. Nunca antes habíamos tenido conocimiento de ella. A mí no me llegó nunca antes de que la información ya fuera pública”, agregó.