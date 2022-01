Loncon tras infructuosa jornada para elegir a la nueva presidencia de la Convención: “No hay incapacidad de ponerse de acuerdo”

Fueron más de 18 horas de votaciones y negociaciones infructuosas al interior de la Convención Constitucional para elegir al reemplazo de Elisa Loncon en la presidencia del organismo.

Tras la octava votación, donde ningún convencional logró obtener los 78 respaldos necesarios para asumir la testera, la Mesa Directiva optó -ya pasada las 4.15 de la madrugada- de suspender la 47° Sesión Plenaria para este miércoles a las 15.00.

Una jornada que estuvo marcada por diversos giros inesperados, como las bajas de las convencionales Ramona Reyes (PS) y Cristina Dorador (Movimientos Sociales Constituyentes), pero también por la insistencia de otros, como el convencional Diaguita Eric Chinga, quien mantuvo su postulación hasta el final.

Para Loncon lo ocurrido ayer no significa que haya incapacidad de ponerse de acuerdo entre los convencionales, pidió a la ciudadanía que les dieran tiempo para llevar adelante este proceso y aseguró, que tras la baja de Dorador “volvimos a un punto cero”.

“Hay que hacer una lectura desde dónde nosotros nos instalamos y la lectura que yo tengo del proceso es que aquí se ha ido construyendo todo a partir del acuerdo. Cuando no hay acuerdo no hay avance. Y esa es la lección más grande que hemos tenido acá y eso significa que acá no vienen cargos preinstalados, que no viene nada previo, si no que a partir de lo que aquí se instala, se logra, eso es lo que permite avanzar”, comenzó diciendo la aún presidenta de la instancia.

La representante mapuche agregó que “la democracia requiere tiempo, requiere dedicación, requiere conversación. Y nosotros venimos de un tiempo casi inexistente, porque estuvimos la semana territorial en diciembre, luego vino la semana de Navidad y Año Nuevo (...) No ha habido tiempo entre nosotros para conversar entre los pares”.

“Creo que con el tiempo, la conversación se puede avanzar, porque así lo hemos hecho”, complementó.

En ese sentido, Loncon aseguró que aquí “no hay incapacidad de ponerse de acuerdo” y que “hemos logrado siempre acuerdos y aquí se va a instalar y lograr el acuerdo que necesitamos”.

“Nosotros no venimos aquí a dar un espectáculo, venimos acá a avanzar en las materias políticas que están vinculadas con el tema de instalar esta nueva Constitución. No fue nunca un espectáculo el haber instalado esta posibilidad de hacer un cambio de mesa, de ampliar la mesa, fueron decisiones democráticas. Eso no es espectáculo”, sostuvo enfática la presidenta del órgano constituyente.

“Creo que no podemos desmerecer el proceso. Estuvimos hasta muy tarde y cada uno tratando de avanzar desde el sitio en que estaba. Y yo valoro ese esfuerzo. Y pido a la ciudadanía que nos dé este tiempo, para nosotros resolver y para instalar esta directiva que necesitamos para continuar el proceso”, complementó Loncon.

Asimismo, y frente a los cuestionamientos por la falta de acuerdos y cómo esto podría afectar en el futuro cuando se discutan las normas constitucionales, la representante mapuche fue clara en señalar que “aquí no están en disputa los 2/3, aquí lo que está en disputa es quién continúa con la mesa directiva. Cada cosa en su lugar”.

En tanto, sobre la postura del convencional Chinga quien ha mantenido sus pretensiones de liderar la testera, pese a que no en las ocho votaciones no ha logrado ser mayoría, Loncon indicó que “hay un tema al interior de ese colectivo, que ha instalado visiones muy negativas del trabajo que se ha realizado en la Convención, que no contribuyen al diálogo ni a valorar lo que se ha hecho. Y cuando un grupo se cierra (...) termina en esa posición de intransigencia”.