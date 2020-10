Longueira da a conocer parte de la directiva con la que buscará la presidencia de la UDI

Tras volver este año al ruedo político desde su autoimpuesto alejamiento en 2013, el exministro y extimonel UDI, Pablo Longueira, dio a conocer este miércoles algunos nombres que lo acompañarían en su lista cuando intente recuperar la presidencia del partido, en las elecciones internas del gremialismo programadas para diciembre de este año.

En conversación con radio Duna, el exsenador afirmó que “llevo al la vicepresidencia a dos mujeres: va a ir la (ex alcaldesa de Recoleta) Sol Letelier, va a ir la (core de la RM) Paula Gárate. Estoy conformando mi directiva, estoy trabajando en eso”.

Sin embargo, Longueira, quien pretende además candidato a la Convención Constituyente, afirmó que desistirá de buscar la testera gremialista si los comicios internos de la UDI son aplazados hasta después de las elecciones municipales de abril del próximo año, como han solicitado en los últimos días algunos dirigentes del partido.

En este sentido, durante la jornada se conoció un mensaje emitido en un chat interno de la UDI, donde Longueria afirma que si se aplazan las elecciones, se volvería a desafiliar del partido y se radicaría definitivamente en la Patagonia.

Consultado al respecto, el ex ministro del primer gobierno de Sebastián Piñera indicó que “si se cambia la elección, voy a cumplir lo que escribí en el chat, así de claro. Las cosas claras y parte de lo que hay que hacer es volver a buenas prácticas y tenemos que volver al espíritu fundacional y no me parece correcto que se posterguen estas elecciones. Así de simple”.

Desde que anunció su vuelta a la arena política, Longueira generó un remezón en la tienda liderada por la senadora Jacqueline van Rysselberghe, al llamar a votar por el Apruebo en el plebiscito del pasado domingo y al afirmar posteriormente, tras la aplastante derrota del Rechazo, que los lideres de la centro centroderecha han “perdido la brújula” al no saber leer el escenario político actual.