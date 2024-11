Los duros reproches de la oposición en el debate de Presupuesto por el nombramiento de Ríos como subsecretaria del Deporte

En el marco de la discusión del proyecto de ley de Presupuestos para el sector público en 2025, las filas opositoras criticaron duramente el reciente nombramiento de la exalcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (FA), como la nueva subsecretaria del Deporte.

Y es que en el Hemiciclo, los parlamentarios dejaron ver su negativa al nuevo cargo de la frenteamplista a dos días de haber renunciado a la alcaldía ñuñoína.

Uno de los primeros en tomar la palabra para expresar su disgusto, fue el gremialista Felipe Donoso, quien señaló que el Ministerio del Deporte “es esencial para el desarrollo de la ciudadanía, para generar espacios que inviten a la población, a los jóvenes, a recuperarlo. Pero es difícil entender que el mensaje del gobierno en este día sea que el deporte es premio de consuelo. Que Emilia Ríos termine siendo la subsecretaria es inentendible, si perdió la elección, el mensaje de la ciudadanía fue que no querían su forma de administrar ¿Y hoy día la ponemos a administrar los fondos del deporte? Eso es incomprensible para nosotros, no lo vamos a aceptar, porque parece más bien una forma de resguardar a parlamentarios de gobierno para que no tengan competencia, más que promover el deporte, y eso va a tener consecuencias en esta votación”.

Asimismo, el republicano Agustín Romero sostuvo que “cuando los republicanos decimos que tenemos que hacer un Estado más pequeño, más eficiente, (1:16) algunos ministerios fusionarlo, sus funciones que se vayan dotando de gente competente. Hoy día se designa como subsecretaria a una alcaldesa que perdió (...) así nomás, Emilia Ríos, premio de consuelo (...) Eso no puede ser, si queremos prestigiar nuestra actividad, tenemos que poner a los mejores en eso y no puede ser este tipo de ministerios como pago de favores políticos, premios de consuelo.

Posterior a Romero, el socialista Jaime Naranjo solicitó la palabra y criticó a sus pares opositores. “Yo quisiera llamar la atención, Presidenta, que cuando la señora Cecilia Pérez fue nombrada Ministra del Deporte, los mismos que reclaman por Emilia Ríos que es nominada a su secretaria, hoy día guardan silencio en aquella ocasión. Más allá de ir al estadio y ser de la Universidad de Chile, en materia deportiva, la señora Cecilia Pérez, cero aporte”, dijo.

Continuaba la discusión y las críticas a este nuevo puesto también lo hacían. “La verdad que premios de consuelo, trofeos, son para los campeones, no son para alcaldesas que pierden y que tienen que darle algún tipo de pega para que puedan vivir hasta que termine este gobierno. Eso de verdad es impresentable y es un castigo justamente a los deportistas”, aseveró el RN Andrés Celis.