Los errores y factores que provocaron el traspié del gobierno por la rebaja de dietas

“Se arriesgaba que la indicación fuera rechazada con votos del oficialismo, tal como sucedió con el proyecto de indultos”. Esa es una de las principales razones que esgrimen en el gobierno para justificar el traspié que sufrieron el lunes con el envío de la enmienda al proyecto que busca rebajar las remuneraciones de los parlamentarios y otras altas autoridades de la administración pública, la que tuvieron que terminar retirando.

La determinación de La Moneda de retirar su propuesta se tomó luego de una serie de cuestionamientos que comenzaron a surgir en privado de parlamentarios de oposición y oficialismo. Esto, principalmente porque el Ejecutivo optó por excluir de la rebaja transitoria de un 50% -que contempla el proyecto mientras comienza a funcionar el ente externo- a ministros y subsecretarios, quedando bajo la norma solo legisladores.

En el gobierno afirman que, una vez que parlamentarios tomaron conocimiento de la indicación, comenzaron a contactar a los ministros Felipe Ward (Segpres) y Gonzalo Blumel (Interior). Este último- agregan- había estado al margen del tema hasta ayer, y se activó debido a los llamados de legisladores, quienes cuestionaron duramente la medida de La Moneda.

Uno de lo más molestos era el senador RN e integrante de la Comisión de Constitución Andrés Allamand, quien inmediatamente le transmitió sus reparos a los ministros. Así, también algunos diputados le reclamaron a la Segpres, argumentando que habían tenido en la mañana una reunión de coordinación legislativa y que no se les informó nada.

En la oposición, en tanto, el senador Felipe Harboe (PPD) le transmitió su malestar a Blumel por la situación. Entre los legisladores resentían que la indicación del Ejecutivo no recogía la opinión de expertos durante el período de audiencias, cuando, por ejemplo, se advirtió que los funcionarios de carrera no debían estar contemplados en la rebaja. Pese a ello, La Moneda mantuvo, con su indicación original, al Poder Judicial y al Ministerio Público entre los organismos cuyos salarios se verían afectados.

En el gobierno, en todo caso, no hay una sola versión sobre de quién es la responsabilida del contenido final de la propuesta. En la Segpres afirman que había un consenso en el Ejecutivo en dejar fuera a ministros y subsecretarios de la transitoriedad, debido a que en la Constitución está establecido el principio de jerarquía y, en caso de bajar el sueldo de los ministros, se deben disminuir también el de los subsecretarios y el de otros funcionarios públicos.

De todas formas, en el gobierno hay quienes apuntan a que la cartera liderada por Ward cometió al menos cinco errores: no socializaron la indicación internamente; la ingresaron justo el día que vencía el plazo; incorporaron en la rebaja permanente a organismos que el Congreso ya había dejado fuera (Poder Judicial); no comunicaron anticipadamente a la mesas de la Cámara y Senado; y, finalmente, no informaron a las bancadas oficialistas.

Desde la Segpres, sin embargo, dicen que el tema se venía discutiendo hace meses y que el oficialismo sabía cuál era la postura de La Moneda.

La situación desembocó en diversas conversaciones al interior del gobierno, en las que -dicen fuentes del Ejecutivo- se involucró el propio Presidente Sebastián Piñera. Según algunas versiones de Palacio, además, el Mandatario se molestó con lo sucedido. Todo este escenario y tras el reclamo transversal de parlamentarios, se terminó retirando la indicación.

“Era un muy mal proyecto. Me alegro que lo hayan retirado (...). El Ejecutivo reaccionó bien, y ya lo retiró”, comentó el presidente de RN, Mario Desbordes, mientras que Allamand sostuvo que “hay que dejar atrás el patinazo olímpico del gobierno y resolver el problema, aunque tengamos que actuar como bomberos apagando un incendio”. Y agregó: “En la comisión de Constitución estamos trabajando en tres ejes: acotar el universo de la rebaja a parlamentarios, alcaldes, concejales y cores en la línea de los electos; diseñar un organismo permanente, autónomo y de primer nivel jerárquico en sus integrantes para que asuma la fijación de dietas y rentas; e identificar un mecanismo transitorio para que en un plazo no mayor a 30 días haga la primera determinación de remuneraciones”.

En el Ejecutivo afirman que, con el retiro de la enmienda, la definición por ahora es mantenerse al margen de la discusión de este proyecto, salvo si se requiere su ayuda, y señalan que es el Congreso el que debe hacerse responsable del proyecto, ya que es una iniciativa parlamentaria.