Los independientes, los socialcristianos y el factor “Uzbekistán” que podrían definir la elección del nuevo presidente de la Cámara

Un punto de prensa conjunto realizaron esta mañana, en el hall de la Cámara, los diputados José Miguel Castro (RN) y Marisela Santibáñez (independiente ex PC) para promover un proyecto de ley para personas electrodependientes.

En la ocasión, Castro, quien aspira a presidir la Cámara, se comprometió a tratar de convencer a su sector para impulsar esta iniciativa de autoría de la legisladora, con quien tiene una conocida amistad política.

Santibáñez, al igual que sus compañeros de comité, René Alinco (indep. ex PPD) y Pamela Jiles (indep.), será uno de los votos dirimentes de la próxima elección de la presidencia de la corporación, que se adelantó para el 7 de abril, luego de que la última titular en la cargo, la diputada Karol Cariola (PC), renunciara debido a las presiones de la oposición ante el la investigación que desarrolla la Fiscalía por presunto tráfico de influencias en la Municipalidad de Santiago.

Pamela Jiles sacó distintas reacciones por su voto en la Reforma Previsional.

En el oficialismo y en el gobierno también están conscientes de que este grupo de díscolos legisladores, que administrativamente lidera Jiles, serán decisivos en la votación para definir el próximo timonel de la corporación. Prueba de ello es que ya hay algunos incipientes contactos para tratar de retener, al menos, los votos de Santibáñez y Alinco que en la elección de la mesa del año pasado, apoyaron la postulación de Cariola. En esa sesión, en la que Jiles no participó por razones de salud, la elección se dirimió por un solo voto de diferencia.

Si bien la alianza gubernamental aún no define a su abanderado, mayoritariamente hay consenso en que el turno para liderar a la Cámara corresponde al Frente Amplio, donde uno de los nombres probables es el diputado Gonzalo Winter.

El problema del frenteamplismo, según admiten en privado diputados de otras bancadas oficialistas, es que no da lo mismo el nombre levanten como candidato a la presidencia. Hay parlamentarios que generan más anticuerpos que otros, explican.

De hecho, la estrategia de RN se basa en el perfil de Castro, quien tiene amistades transversales. Aunque su nombre tenía resistencia interna, en votación dividida la bancada de Renovación lo ratificó la semana pasada y ya cuenta con simpatías de republicanos y libertarios.

Sin embargo, el legislador de Antofagasta, aún no tiene despejada la pista en su sector, ya que la UDI alzó al diputado Jorge Alessandri.

En la derecha, además, hay otro inconveniente: la molestia con Chile Vamos de los cuatro diputados socialcristianos (Francesca Muñoz, Sara Concha, Roberto Arroyo y Yovana Ahumada)

En las tres solicitudes de destitución de la mesa dirigida por Cariola, que fueron presentadas por estos legisladores socialcristianos, hubo masivos descuelgues de la UDI, RN y Evópoli.

Por esta y otras razones políticas, los cuatro parlamentarios socialcristianos pusieron en suspenso su apoyo a cualquiera sea la carta definitiva de Chile Vamos.

El diputado Roberto Arroyo, representante del Partido Social Cristiano, dijo que sus votos están condicionados a un verdadero diálogo y un equilibrio en los acuerdos. “Nosotros establecimos que si existe una conformación en la cual esté Chile Vamos, vamos a repensar nuestro apoyo a una mesa de esa manera. Nosotros hemos tenido un maltrato de parte de ellos. No hay unidad como la que llaman, porque para mí no existe. Creo que la unidad significa también conversar y ceder”, afirmó el parlamentario.

Arroyo destacó que el PSC ha sido generoso en instancias pasadas, como en las elecciones municipales, pero no ha recibido la misma reciprocidad. “Merecemos respeto. Somos un partido nacional y no una sucursal de los partidos de cualquier sector. Creo que tenemos el justo derecho de integrar incluso hasta la presidencia de la mesa directiva, pero sin conversación no creo que sea lo adecuado”, agregó.

Dado el empate perfecto que existe entre la oposición y las fuerzas oficialistas (junto a la DC), cualquier ausencia, descuelgue, cambio de bando o voto de independiente puede ser decisivo.

Por si fuera poco el suspenso, justo en la semana en que se elegirá la mesa, un grupo de diputados viajará a Uzbekistán, a una cumbre parlamentaria internacional, que hasta el momento se mantiene.

Sin embargo, producto de ese cruce de fechas, que se alteraron por la misma renuncia anticipada de Cariola, la diputada Claudia Mix (FA), quien es la negociadora de su bancada para conformar la nueva mesa, se bajó del viaje y dejó a la oposición en desventaja.

Por ahora, estarían viajando tres legisladores de la oposición, Francisco Undurraga (Evópoli), Marcia Raphael (RN) y Harry Jurgensen (indep. republicano), y solamente uno tendría pareo con Raúl Soto (PPD), que también será parte de la delegación que irá a Uzbekistán.

Ello ha obligado a los jefes de bancadas de la derecha a intensificar gestiones para tratar que el oficialismo conceda pareos que compensen sus ausencias.