Presidente del PPD acusa “problemas de gestión” en el gobierno en torno al caso Monsalve

El senador y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, se refirió la mañana de este martes al caso del exsubsecretario de Interior, Manuel Monsalve, quien ha estado en el centro del ojo público debido a una denuncia por violación ingresada en su contra.

Durante las últimas horas, en su cuenta de X, el timonel oficialista reconoció que el mejor de caso se pudo haber hecho mejor. Esta misma postura la compartió esta jornada en conversación con Radio Duna.

“Yo creo que si se hubiera tenido todos los antecedentes en su momento, toda la información, que probablemente ni siquiera hoy día está toda, porque sigue conociéndose mayores elementos (...) probablemente se podrían haber despejado algunas cosas primero, como la salida del subsecretario”, dijo.

En esa línea, agregó que “hay un problema en la gestión del gobierno, porque quien pide este informe y activa la ley de inteligencia es el subsecretario en ejercicio. Y no me cabe ninguna duda que la información de la cual dispone el Presidente el martes por la noche también suponía las distintas hipótesis que todavía están abiertas sobre el caso. El martes por la noche no había certeza de cuando Monsalve le comenta esto al Presidente, de que esto era para protegerse él. No, hasta el día de hoy es una hipótesis que se está estudiando”.

En ese sentido, señaló que con los antecedentes que se tenían el martes por la noche era “probable” que se pudo haber pedido la renuncia de Monsalve el mismo martes.

“Hay cosas que a mí tampoco me cuadran, que se condice con que el subsecretario había estado el día jueves por la mañana en la defensa del presupuesto, yo no sé prácticamente qué tenía que hacer ahí. Entonces yo no digo que aquí haya estado todo perfecto. Por supuesto que ha habido errores, por supuesto que ha sido un tema y un caso difícil, tan difícil como inesperado, y por lo tanto su manejo no ha sido un tema sencillo”, acotó.

De todas maneras, remarcó que se trata de “un caso tan difícil como inesperado, que golpea fuerte al gobierno, sin duda, pero también no hay que perder el foco de que “la víctima está primeramente protegida, la persona denunciada y apartada de su cargo, y todo está siendo investigado. Yo creo que ese es el estándar que en cualquier país serio debía ser reconocido”.

Asimismo, reprochó que “hoy día andan buscando la quinta más del gato, a ver dónde encontramos al gobierno, algunos tractores, evidentemente, con un aprovechamiento político, con miras a lo que va a ser la elección del próximo fin de semana, y de paso que el caso Hermosilla se esconda un poquito”.