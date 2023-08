Los roces que dejó la primera semana de discusión en particular de las enmiendas en el Consejo

El lunes de esta semana arrancó el debate en particular de las enmiendas que fueron presentadas al anteproyecto de Constitución elaborado por la Comisión Experta. Por estos días, los consejeros de distintas bancadas -particularmente la de republicanos frente al oficialismo- dejaron ver fuertes diferencias en los diferentes temas abordados.

El martes, en la comisión de Sistema político se discutió la indicación presentada por los consejeros Karen Araya (PC), Jessica Bengoa (CS), Kinturay Melín (RD), Nancy Márquez (CS), Julio Ñanco (RD), María Pardo (CS), Christian Suárez (Ind. - PS) y Fernando Viveros (PC), que habilita el voto voluntario para jóvenes de 16 años.

Para criticar la enmienda, tomó la palabra la consejera Patricia Spoerer (republicana), quien señaló que ““primero hay que enfocarse a enseñar y después cuando tengamos resuelto ese tema, deberíamos quizás ver la posibilidad de que alguien a los 16 años pudiese votar, porque sino sería irresponsable. En todo caso, creo que hay otra maneras de participar que no tiene que ser el sufragio”.

Quien tuvo palabras más duras respecto a esta indicación fue el representante por el mismo partido, Jorge De La Maza, quien indicó que la presentación de esa norma es “un hecho que corresponde a un aumento populista de instancia de participación”.

Bengoa, por su parte, le respondió al consejero republicano señalando que las enmiendas del oficialismo “no son populistas, tengamos cuidado en cómo nos referimos a cada una de las elaboraciones”. Agregó, además, que “el objetivo no tiene que ver solamente con que le entreguemos mayor participación a los jóvenes, sino entregarle al legislador dos enmiendas que se retroalimentan que tienen ese objetivo final”.

Round frenado por el presidente de la comisión

Uno de los cruces más fuertes se produjo este miércoles.

En la comisión de Derechos, una enmienda presentada por los republicanos que elimina una expresión clave para la izquierda fue lo que encendió el debate.

La indicación de republicanos señala: “la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de la vida”, eliminando la expresión “en el contexto de una sociedad democrática”.

Por esta indicación, se produjo un áspero cruce de palabras en el que se involucró el propio vicepresidente del órgano redactor, Aldo Valle (Ind. - PS).

En su intervención, Valle señaló que “la ciudadanía democrática se forma también en el proceso educativo, si sólo dejamos eso a la decisión de la familia, si sólo dejamos la formación de virtudes y de valores en manos de las oportunidades que las personas tengan individualmente, a mí me parece que arriesgamos la no comprensión y la no valoración de las tradiciones que identifican nuestra cultura”.

Inmediatamente, el consejero Sebastián Figueroa (republicano) salió en respuesta a los afirmado por el vicepresidente del órgano redactor, indicando en primer lugar que “no puedo estar mas de acuerdo con lo que él postula”.

“Ahora, hago una pregunta y con mucha honestidad intelectual, pero yo no veo en eliminar el contexto una sociedad democrática, el que alguien pretenda omitir, restar, vulnerar ese camino, ese recorrido al cual estamos de acuerdo”, continuó Figueroa.

“Me cuesta entender por qué se cree, se supone o se sospecha, eliminar esta frase pudiera poner en riesgo lo que se ha comentado”, cerró el consejero republicano.

Las recriminaciones de la izquierda no se quedaron ahí y la consejera Araya también arremetió contra la indicación. “Me gustaría entender la intención de suprimir el contexto de una sociedad democrática. El sentido profundo de esta enmienda, creo que está en el valor de la democracia y creo que es importante que la educación forme a los chilenos y chilenas y valoren y participen de la democracia”.

Seguidamente, fue la consejera Ninoska Payauna (republicana) quien se encargó de defender las indicaciones de la bancada. “En el punto 5 de los doce bordes constitucionales establecidos dice expresamente que Chile es un Estado social y democrático de derecho, por lo tanto el artículo 1 y 4 ya recogen ese valor, por ende, nadie se opone a una sociedad democrática”.

Los consejeros Sebastián Figueroa (republicano) y Karen Araya (PC), protagonistas del cruce.

Fue tal el nivel de discusión que el presidente de la instancia -en ese momento de forma interina, pues Germán Becker (RN) había ido a la comisión de Sistema político a defender una enmienda- Miguel Littin (PS), puso paños fríos al intercambio entre consejeros.

“Prácticamente nos damos vuelta alrededor del mismo tema por una palabra o por la otra y en el contexto la verdad es que no tiene mayor importancia”, sostuvo.

Además, les lanzó una dura crítica a los consejeros involucrados en ese debate, afirmando que “yo escucho como si fueran niños, me suena exactamente igual, están consagrando dos derechos que todo ser humano quiere, necesita y por la cual nosotros también luchamos. ¿Si hay realmente condiciones para un consenso, por qué no lo buscamos?

El jueves, la tensión se elevó en la comisión de Función jurisdiccional, involucrándose el propio presidente de la instancia, Antonio Barchiesi (republicano), cuando se discutía el control preventivo sustantivo de la Corte Constitucional.

En el debate, luego de un receso de la sesión, Pardo señaló que “una democracia es una forma de gobierno en que las decisiones políticas más importantes se entregan a los representantes del pueblo. Lo que hace la reintroducción del control preventivo sustantivo es entregarle la última palabra a un órgano que no representanta a la ciudadanía, ahí está el problema. ¿Por qué prefieren la oligarquía a la democracia?”.

Barchiesi, luego de una serie de intervenciones posterior a la de Pardo, se hizo cargo del punto. “Yo invito a no caricaturizar el debate, todos creemos en la democracia y al menos yo entiendo como elemento central y esencial de la democracia, la limitación al poder y creo que la Constitución conceptualmente juega el rol de limitar el poder”.

El consejero agregó que “no es democracia aquella donde quien ejerce el poder no está limitado en su ejercicio, tanto quien legisla, gobierna, quien administra la justicia. ¿Queremos una Constitución que sea una simple declaración de intención o una que entregue las herramientas necesarias para hacerla valer? La postura que sostenemos desde republicanos es la de una Constitución que se haga valer”.

Este viernes, en la comisión de Sistema político volvió a encenderse el tono de la discusión, pero esta vez los principales protagonistas fueron los comisionados expertos, quienes se enfrascaron por los quórums establecidos para organismos de control en el anteproyecto, alojada en una enmienda presentada por republicana que sustituye la “mayoría simple” por un quórum de 4/7 en materia de leyes institucionales.

La comisionada Antonia Rivas (CS) partió indicando que “estamos buscando que la ciudadanía logre, mediante el sistema político, resolver sus demandas”, mencionando como ejemplos la reforma de pensiones. “Nuestra Constitución actual pone el quórum de 4/7 para las reformas constituciones, las enmiendas que se están proponiendo vuelven a subir esto para las leyes institucionales o de quórum calificado”.

La experta, continuó su alocución agregando que “lo que buscamos es que el gobierno que es electo por la mayoría de los ciudadanos pueda llevar adelante su plan de gobierno y en eso tenemos que reconocer los avances que hemos tenido como país”.

La experta de Chile Vamos Natalia González recogió el punto e indicó que “la enmienda que tiene por objeto llevar a 4/7 el quórum de las leyes del Congreso Nacional, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Servicio Electoral, Tricel; la verdad es que todos esos organismos son de control, de peso y contrapeso al poder, para que funcione la democracia. Entonces no es contradictorio la democracia con establecer que los organismos que controlan la democracia no están sujetos eventualmente a reglas de mayoría”..

Mesa coordinadora sin avances

Este viernes, fue la sexta reunión de la mesa coordinadora -instancia ampliada a otros representantes aparte de los delegados de bancada-, donde se abordó principalmente el sistema electoral.

Sin embargo, y como ha sido la tónica en los encuentros anteriores, los bloques no llegaron a mayores consensos en los temas que se discutieron: paridad y escaños reservados.

En el primero, desde el oficialismo se acusa que republicanos quiere eliminar esta norma. Desde esta última bancada, sin embargo, remarcan que están disponibles a encontrar una fórmula para consensuar ambas posturas; afirmando, eso sí, que evalúan como “antidemocrático” la paridad.