Los rostros republicanos que coquetean con el “En contra”

Es una “disidencia silenciosa”, como le llaman en el Partido Republicano. Durante los últimos días, desde las bases se ha levantado un grupo de dirigentes que están por la opción “En contra” de una nueva Constitución, pese a que su partido es el que lidera el Consejo Constitucional.

En la tienda fundada por José Antonio Kast, han arremetido comunicacionalmente para revertir estas opiniones. Y pese a que varios salieron públicamente a manifestarse contrarios a la nueva propuesta, hoy muchos han reculado y mostrado posturas más parecidas a la oficial del partido, que está defendiendo el texto elaborado por el Consejo.

Uno de los primeros en manifestarse contrario fue el diputado Johannes Kaiser, luego de que en el pleno del Consejo se rechazara la norma que señalaba que “todo ser humano es persona”. El día que dicha normativa se cayó, el legislador se manifestó, en su programa de YouTube, en contra de la propuesta. “Lo que tratan de hacer es una mezcla entre la Constitución de 2005 y el mamarracho (...). Yo personalmente no me veo de ninguna manera convencido a aprobar algo que va en contra de los principios fundamentales en los que creo”, sostuvo el parlamentario.

Su hermana, la concejala de Las Condes Vanessa Kaiser, también es cercana a republicanos, pero es independiente y está alejada del proceso. Ella, en todo caso, ha transmitido que aún no se sabe cómo terminará el texto final y que, por lo mismo, es “irresponsable” estar a favor.

Sin embargo, hoy el parlamentario Kaiser dice que esperará al texto final antes de adoptar una decisión. Ha dicho que hay normas que le gustan respecto del fortalecimiento de la institucionalidad, pero que hay otras que no le convencen.

Al igual que Kaiser, varios referentes estuvieron muy molestos ese 15 de septiembre cuando se rechazó la norma de “todo ser humano es persona”. Sin embargo, el lunes 18 de septiembre empezaron a quedar más conformes, luego de que se aprobaran artículos más afines a sus principios, como la objeción de conciencia, la protección a la vida “de quien está por nacer” y la expulsión de inmigrantes ilegales en el “menor tiempo posible”.

De todas maneras, aún existen otros argumentos para estar en contra de parte de los republicanos. Uno de ellos es de quienes prefieren mantener la Constitución actual, y se oponían a que se abriera un nuevo proceso constitucional, luego de que ganara el Rechazo en el plebiscito de salida. También otros tienen desconfianza de los cambios que puedan hacerle al texto la Comisión de Expertos, mientras que hay algunos que creen que el proceso fracasará, por lo que el partido podría pagar costos políticos por ello. De hecho, en la encuesta Cadem de la semana pasada solo un 21% se declaró por el “A favor”.

El concejal republicano de Providencia, Matías Bellolio, ha manifestado en sus redes sociales que está en contra de la propuesta, pero dice que aún no tiene su opción zanjada. “Siempre me he declarado en contra del proceso en sí, desde el primer proceso constituyente. Porque no es lo que resuelve los problemas de la gente, ni tampoco lo que la ciudadanía demandaba. Por eso hice campaña por el Rechazo a secas, sin apellido. Y estaba en contra también de este proceso desde su origen, sin plebiscito de entrada, la comisión de expertos, los bordes y mucho más”, sostuvo.

Bellolio agregó que “ahora que está en redacción sería irresponsable jugármela por una opción que aún no existe completamente, y tampoco sabemos el texto que se va a presentar para un posible plebiscito de salida”.

El senador disidente a la directiva, Rojo Edwards, también ha adoptado una línea contraria al partido, pues ha solicitado que sean las bases las que decidan la postura de la tienda, mediante una consulta directa. Sin embargo, Edwards también ha alabado algunos aspectos de la propuesta, como la enmienda que exime del pago de contribuciones. En su entorno dicen que su postura se debe a que tiene la creencia de que en Chile existe un cansancio por el tema constitucional, y que hay que poner el foco en las urgencias sociales.

A nivel de fundadores del partido también hay distanciamiento. Uno de ellos es el exdirector de formación, Gastón Escudero, quien indicó: “Si bien todavía no está listo el texto, en principio estoy en contra porque todo este proceso me parece ilegítimo en su origen y en su desarrollo”. También le molesta parte del contenido que se plasmó en las bases, como lo relativo al estado social de derecho. “Fue impuesto por políticos que se pusieron de acuerdo contrariando la voluntad de la gente manifestada en el plebiscito”, añadió.

Otro fundador, el exalcalde de Las Condes, Sergio Trucco, también tiene la opinión de que el proceso es ilegítimo. Por estas diferencias, renunció al partido hace un mes. “Renuncié debido a la acción antidemocrática del partido que se mantiene desde que Kast se ha apropiado del partido. Kast no representa a la mayoría de los republicanos, solo sustenta a una parte. Ha impuesto su parecer a los consejeros”, manifestó.

Además, hay otros que son cercanos a los republicanos, pero no militantes, y que se han alejado, como el diputado Gonzalo de la Carrera y Teresa Marinovic.