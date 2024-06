Luis Pardo, excandidato de RN a Gobernación de Valparaíso: “En las últimas encuestas que hicimos estábamos técnicamente empatados con Hoffmann, pero ella tenía mayor nivel de rechazo”

“La reacción que se ha producido en la región ha sido muy potente”, dice el ahora excandidato a la Gobernación de Valparaíso Luis Pardo (RN). Reflejo de lo anterior es la carta que más de 120 candidatos a concejales y consejeros regionales por la zona firmaron para solicitar libertad de acción para definir si respaldarán o no a la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, quien este lunes fue presentada como la candidata oficial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) por esa región.

Así, a tres días de la determinación, en entrevista con La Tercera, Pardo aborda la decisión de su partido de bajar su candidatura.

Usted envió un whatsapp manifestando su molestia y advirtiendo que no era buena decisión, ¿quién se la comunicó?

A mí me contactó el presidente del partido, Rodrigo Galilea, para comunicarme la decisión, alrededor de las tres de la tarde del lunes.

¿Por qué cree que la directiva tomó esa decisión? ¿Se lo explicaron?

Según me lo dijo el propio Rodrigo Galilea, la decisión le permitía destrabar el acuerdo que tenía bloqueado la UDI si es que no se resolvía el tema de Valparaíso a favor de ellos. Y entonces, en beneficio de la unidad y de poder avanzar en las conversaciones que quedaban pendientes, ellos toman la decisión de bajar mi candidatura y satisfacer la exigencia de la UDI con María José Hoffmann.

¿Qué ganan a cambio?

Hasta donde yo entiendo no se pidió nada a cambio, así me lo plantearon. Esto fue producto de una decisión que tiene que ver con que la UDI viene con muy malos resultados, ya que ha sufrido más que ningún otro partido el efecto de republicanos y no tiene candidatos en las principales comunas y zonas del país. La UDI buscó esta forma de compensarse y Renovación Nacional cedió a esa exigencia.

Pero desde la UDI decían que Hoffmann marcaba mejor en las encuestas, ¿es así?

En las encuestas que mandaba a hacer ella, efectivamente, tiene un mayor nivel de conocimiento en relación a los sondeos que tengo yo. Pero en las últimas encuestas que hicimos, incluso una hecha por Espacio Público, estábamos técnicamente empatados con Hoffmann, pero ella tenía mayor nivel de rechazo. Mi candidatura era totalmente competitiva.

¿O sea usted también marcaba? Porque justamente desde la UDI decían que tenía poco respaldo...

No, yo creo que eso es solamente parte de los argumentos que usaron para poder justificar la decisión.

¿Piensa renunciar al partido?

No. Creo que ese tipo de renuncias y reacciones respecto de situaciones electorales son absolutamente inapropiadas. Yo estoy en política para contribuir y aunque no comparto en absoluto la mala decisión que tomaron respecto de mi candidatura, espero seguir influyendo desde RN para que este tipo de cosas se mejoren.

En general, ¿cómo ha visto el rol de la directiva de su partido en las negociaciones?

Creo que ha sido bueno. Sin embargo, me parece que esta decisión de sacrificar una región donde Renovación Nacional tiene cinco parlamentarios, tiene alcaldes, tiene concejales y tiene una conexión con la región que no tienen en los otros partidos, obviamente que es una mala decisión, incomprensible. Ahora, el resto de las negociaciones entiendo que han sido exitosas.

¿Cree que le faltó fuerza a la directiva para defender la Gobernación de Valparaíso?

La verdad es que yo creo que cuando se toman decisiones sin escuchar a las regiones y sin escuchar a quienes están en conexión con la realidad regional, y esto no solo en la directiva de Renovación Nacional, sino que en las de Chile Vamos en general, se producen estas situaciones que son complejas.

Algunos apuntan a la secretaria general del partido, Andrea Balladares, por su cercanía con Hoffmann...

Mira, la verdad es que yo no me atrevería a entrar en ese tipo de debate. Yo creo que hoy día yo acepto la decisión de la directiva, son ellos los que han tenido que dar explicaciones y los que tendrían que dar las explicaciones.

¿Ha podido volver a conversar con la directiva?

No he podido porque la verdad es que la situación y la reacción que se ha producido en la región ha sido muy potente, muy fuerte. Han reaccionado los candidatos a alcaldes, los candidatos a concejales, las bases en los distintos distritos, así que he estado muy dedicado a conversar con ellos y a contener la situación. Eso más que conversar con la directiva que ya tomó una decisión y no tiene mucho sentido hoy día seguir sobre lo mismo.

¿Debería haber libertad de acción para respaldar a Hoffmann? Es algo que están pidiendo algunos en el partido...

Cuando la inmensa mayoría de candidatos pide libertad de acción, no es por un tema de pasiones, como dijo alguien por ahí, es un tema que les preocupa porque afecta la viabilidad de sus propias candidaturas. Y cuando Chile Vamos y los republicanos no son capaces de ponerse de acuerdo en una región donde debiéramos tener un solo candidato, y ofrecemos tres, la verdad es que se entiende la molestia de quienes están desde hace tiempo trabajando en terreno. Si ellos están pidiendo eso, ya que no se escucharon los planteamientos de fondo con tiempo, lo menos es que se conceda libertad de acción.

¿Usted la va a apoyar?

Yo hago un llamado a que Chile Vamos y republicanos, por lo menos en aquellas regiones donde tenemos todas las posibilidades de ganar la gobernación, planteemos una candidatura única que convoque y sea reconocida por todo el sector. Y por supuesto que yo me pondré detrás de aquella candidatura única que resulte de esa decisión. Pero yo creo que hoy día ni republicanos ni Chile Vamos están siendo conscientes del costo político que están teniendo este desorden y esta dilación.

¿Se arriesgan a quedarse sin la Gobernación de Valparaíso?

Absolutamente. Si llevamos tres candidatos, no me cae ninguna duda que el riesgo de perder es muy alto, por muy mal que lo esté haciendo el gobernador en ejercicio. Yo por supuesto voy a continuar apoyando, vengo hace mucho tiempo trabajando con los candidatos alcaldes y los candidatos a concejales. Hemos estado haciendo capacitaciones, hemos estado haciendo visitas a terreno y los hemos estado ayudando con sus propuestas de campaña.