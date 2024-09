Matías Walker y el triunfo del Rechazo: “Ya demostramos que es posible ayudar a cambiar el curso de la historia, bien podemos hacerlo con una candidatura presidencial”

Hoy se cumplen dos años desde que el senador Matías Walker se desmarcó de la postura institucional de la Democracia Cristiana (DC) y marcó “Rechazo” en la urna del plebiscito al texto que emanó de la Convención Constitucional.

Su decisión lo llevó a renunciar a la colectividad en la que militó por casi tres décadas, a que fuera expulsado de la misma y a que hoy sea parte de la directiva de Demócratas, partido fundado por él y Ximena Rincón, que pretende consolidarse como un referente de centro.

En esta entrevista, el vicepresidente del Senado hace un balance desde aquel día. Plantea que la DC perdió una “oportunidad histórica” y que parte de la izquierda sigue sin entender a las mayorías. Además, reconoce que como partido se preparan para intentar llegar a La Moneda, y que Rincón “es la mejor opción que tenemos”.

A dos años del triunfo del Rechazo, ¿qué saca en limpio?

El 4 de septiembre de 2022 estuvo en juego la estabilidad y la gobernabilidad de Chile. El riesgo, de haberse aprobado esa propuesta constitucional, era altísimo. También saco en limpio que en parte de una elite de izquierda hubo una mala lectura de lo que querían las grandes mayorías. No querían una refundación del país, sino que hacerse cargo de temas urgentes.

¿Se esfumó la posibilidad de contar con una Constitución nacida en democracia?

La ciudadanía nos envió dos veces el mensaje de que prefiere que el proceso constitucional esté en pausa y que nos aboquemos a lo urgente: solucionar los problemas de inseguridad, las listas de espera en los hospitales y llegar a un acuerdo en materia de pensiones.

Sin responder a esos temas, ¿no se puede pensar en la posibilidad de contar con una nueva Constitución?

Lo que se debe reformar hoy de la Constitución -gracias a los 4/7 que promovimos con la senadora Rincón, que es lo único que quedó del proceso constituyente- es el sistema político, para modernizar y profesionalizar el Estado.

Es evidente que el mapa político ha cambiado radicalmente en el país desde el triunfo del Rechazo. Usted pasó de la DC a participar de una negociación con Chile Vamos... ¿Cómo se digiere ese cambio?

Hace dos años algunos nos atrevimos a decir que no, a optar por el rechazo a una mala propuesta constitucional que no tenía nada que ver con nuestra tradición republicana, democrática. Otros simplemente no se atrevieron. Así se abrió la posibilidad de generar un referente político de centro, que hoy va separado de la derecha en las elecciones municipales. Nos paramos en nuestros propios pies.

¿Está satisfecho con lo que han formado en estos dos años?

Estamos muy orgullosos. Algunos apostaban a que no íbamos a ser capaces de formar un partido, de constituirnos en casi todas las regiones del país, de llevar candidatos. Lo hemos logrado y eso va a tener, esperamos, una expresión el próximo año, con una candidatura presidencial.

¿Con Ximena Rincón como candidata?

Ximena Rincón es por lejos la candidatura mejor aspectada en el centro político, es la mejor opción que tenemos. Pero es una cuestión que se va a decidir el próximo año y esperamos en conjunto con nuestros amigos de Amarillos.

¿Solo con ellos como coalición?

Nosotros deberíamos proyectar el pacto Centro Democrático a las elecciones presidenciales. Espero que junto con Amarillos podamos llevar a cabo, a través de un proceso democrático y participativo, la propuesta de una opción presidencial.

¿Primarias entre Amarillos y Demócratas?

Perfectamente podría ser a través de primarias, que permiten visibilizar a los candidatos y candidatas. Al Presidente Boric le sirvió mucho haber ido a una primaria. Sería una muy buena opción que tanto Demócratas como Amarillos pudiéramos ocupar la plataforma de lo que son las primarias legales para visibilizar una opción de centro.

¿No está en su horizonte el llegar a ser gobierno de la mano con Chile Vamos?

Eso lo dirá el tiempo. Hoy día es muy importante recuperar una opción de centro para el país. Sabemos que el camino es cuesta arriba, es difícil. Pero nadie dijo que iba a ser fácil el triunfo o el Rechazo hace dos años. Nos aguantamos las funas, las descalificaciones, las críticas vacías del Frente Amplio. Pero tuvimos una convicción y el coraje de levantar la voz con Ximena Rincón. Ya demostramos que era posible ayudar a cambiar el curso de la historia, así que bien podemos hacerlo también con una candidatura presidencial.

¿Un centro fuerte pasa por la fusión de los partidos?

No me cabe duda de que en algún momento nos vamos a fusionar en una gran opción de centro para Chile.

Jaime Bassa dijo que “las derrotas políticas son dolorosas, pero no son definitivas”. ¿Cree que el Frente Amplio y el PC sacaron lecciones de esa derrota?

Bassa es parte de una élite que no ha sabido sintonizar con las mayorías en los últimos años. Cree que las mayorías fueron engañadas por el poder económico, tienen una desconfianza profunda hacia la gente, suponen que el electorado es manipulable. El 4 de septiembre, gracias al voto obligatorio, esa mayoría silenciosa hizo valer el sentido común ciudadano y le dijo a esa élite que no estaba dispuesta a un experimento refundacional.

¿No se han moderado en estos dos años?

El Presidente Boric ha demostrado la flexibilidad de entender, por ejemplo, que los estados de emergencia que quisieron eliminar en la propuesta constitucional son importantes. Pero a su coalición, que muchas veces sigue votando en contra de los proyectos de seguridad, le ha costado entender los signos de los tiempos.

¿La DC cometió un error histórico al jugársela por el Apruebo?

Por supuesto. La DC le dio la espalda al electorado democratacristiano, que permitió el triunfo del Rechazo hace dos años. Eso nunca lo supo entender la dirigencia de la DC de ese entonces. No solamente nos expulsó con Ximena Rincón del partido, sino que intentaron expulsar al presidente Eduardo Frei. Perdieron una oportunidad histórica porque no supieron leer lo que el electorado DC quería para Chile.

¿Cree que como militante DC pudo haber hecho más por evitar que el partido estuviera por el Apruebo?

Yo fui a hablar con Felipe Delpin, presidente de la DC. Le imploré que diera libertad de acción, que no dividiera a la DC. Hablé en la junta nacional y pedí que decretáramos libertad de acción. Pero las odiosidades y el intento por congraciarse con un gobierno de izquierda fueron más fuertes.