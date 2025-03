Matthei enfrenta primera crisis de Chile Vamos

La tarde de este jueves la abanderada presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, tomó su teléfono y llamó al presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz.

Durante la mañana, el timonel del partido de centroderecha había estado desplegado en distintos medios de comunicación apuntando en contra de la elección de la nueva mesa del Senado -realizada durante el miércoles-, en la que el senador Manuel José Ossandón (RN) rompió el acuerdo alcanzado por la coalición y se quedó con la presidencia de la testera por sobre el candidato del bloque, Felipe Kast (Evópoli).

“La elección se trataba de un proyecto colectivo, la propuesta que hacía Chile Vamos para presidir el Senado respecto de un proyecto personal que le terminó siendo útil a la izquierda, y por eso el oficialismo se cuadró con eso, pero es lamentable lo que ocurre, porque la política requiere de proyectos colectivos”, criticó.

Así, en la llamada ambos abordaron la crisis que afecta al sector y -según conocedores del diálogo- Santa Cruz mantuvo su postura: poco importaba lo que le dijera, lo ocurrido en el Senado no tenía ningún fundamento.

La elección de Ossandón por sobre Kast generó el primer quiebre en la derecha en medio de la contienda electoral por llegar a La Moneda, y dio paso a especulaciones sobre la real capacidad de gobernabilidad del sector.

Chile Vamos no solo se dividió, sino también, pese a que mantiene el liderazgo en la testera, lo hace en manos de uno de sus parlamentarios más díscolos y con el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), uno de los hombres de mayor confianza de la abanderada del PPD, Carolina Tohá, en la vicepresidencia.

Así, en el bloque no esconden que esta es una de las primeras crisis que tendrá que sortear Evelyn Matthei en su camino a la presidencia. La mayor molestia -afirman en Chile Vamos- es que la movida de Ossandón dejó en evidencia la poca ascendencia de la abanderada sobre los parlamentarios de su sector, pues si bien no intervino en el conflicto, sí respaldaba al senador de Evópoli.

En este escenario, en el partido liderado por Santa Cruz no han dejado pasar el tema y en la interna han lanzado sus primeros dardos contra sus compañeros de coalición e incluso contra Matthei.

Así, durante el jueves se restaron de una reunión de coordinación con las directivas de RN y la UDI, y de la cita de Matthei con los alcaldes –y directivas de Chile Vamos– en Viña del Mar. Algunos dentro de la colectividad, incluso, apuntan a ir más allá y congelar de forma transitoria la participación de sus militantes en los equipos programáticos de la exalcaldesa.

Si lo ocurrido durante el miércoles en la Cámara Alta ya había levantado las alertas, las posturas adoptadas por Matthei y dirigentes de Chile Vamos un día después -en las que desdramatizan el tema- hicieron estallar al partido.

“Había dos postulantes, ambos de Chile Vamos, y hoy día tenemos un presidente que es de Chile Vamos. Dejemos de hacer drama donde no lo hay. Las dos opciones eran válidas. Uno tuvo más votos que el otro. Le deseo lo mejor al senador Ossandón y dejémonos de dramatizar cuando tenemos al presidente del Senado que es nuestro”, aseguró Matthei el jueves en un punto de prensa.

Según explican en el entorno de la exalcaldesa, el análisis para justificar esa bajada comunicacional es que la elección por el Senado es un problema entre dos personas y que, en ese sentido, se definió que no correspondía que la exalcaldesa se involucrara.

Por lo mismo, agregan, el tema no se debería extrapolar a los partidos, sobre todo considerando que una mayoría de los senadores de RN respetaron el acuerdo.

De cualquier forma, la declaración de la exalcaldesa removió aún más las aguas en la tienda de Santa Cruz, donde afirman que incomodó que la candidata adoptara una postura neutra, celebrando que, de todas formas, la presidencia quedara en manos de Chile Vamos, a costa de romper el acuerdo en el bloque.

Así, añaden las mismas fuentes, esperaban al menos una señal para el partido, donde se cuestionara la decisión de privilegiar proyectos “personales” y así, también, los dichos en que Ossandón afirmó que Evópoli es un “partido minoritario”.

23 Mayo 2024 Entrevista a Evelyn Matthei, Alcaldesa de Providencia. Foto: Andres Perez

“Perjudica que nuestra candidata presidencial salga a restarle valor a algo que daña y afecta las confianzas”, aseguró el diputado y vicepresidente del partido, Jorge Guzmán.

El senador de la colectividad, Luciano Cruz-Coke, por su parte, contradijo a la abanderada del sector y aseveró, en entrevista con CNN Chile que “hay drama, claro (...). Aquí, quien gana es la candidata del gobierno, Carolina Tohá”.

En la colectividad -dicen- tampoco ayudó la posición adoptada por RN. El partido liderado por Rodrigo Galilea no solo definió no aplicar medidas disciplinarias contra Ossandón y los senadores María José Gatica y Francisco Chahuán por no respetar el acuerdo institucional, sino también a través de su Instagram compartió una publicación felicitando al exalcalde de Puente Alto, lo que no cayó bien en Evópoli.

Según señalan en el resto de la coalición, si bien el tema generó molestia, el objetivo hoy es evitar que esto genere un problema mayor en la campaña.

Por lo mismo, son varios los que han llamado a “no seguir escalando el conflicto”, y en RN reconocen que en algún momento hay que sentarse con Felipe Kast y el senador Luciano Cruz-Coke, con el fin de evitar que esto afecte la negociación parlamentaria.

En la oposición, en todo caso, recalcan que el partido liderado por Santa Cruz nunca hizo las gestiones para conseguir los votos para que Kast ganara la elección, y que solo cuando evidenciaron que se encontraban en una posición desfavorable –un día antes de la votación–, la directiva y los parlamentarios iniciaron los contactos con republicanos y socialcristianos para poder asegurar la presidencia.

Hasta el cierre de esta edición, Evópoli se encontraba realizando su comisión política, con el objetivo de delinear bien la postura del partido y si, por ejemplo, asistirán el lunes a la reunión de coordinación con Matthei.

Por lo pronto, ya varios dan por hecho que el episodio en el Senado incidirá directamente en la elección de la nueva mesa de la Cámara de Diputados, donde RN está levantando a José Miguel Castro y la UDI a Jorge Alessandri.

El rechazo de la AC contra Fernández

El bochorno en el Senado no fue el único traspié de la derecha durante esta semana. El miércoles se rechazó la acusación constitucional contra la exministra de Defensa Maya Fernández.

Entre ausencias de diputados y la pérdida de fuerza del libelo tras la renuncia de la exministra, la acción por la compra por parte del Estado de la casa del expresidente Salvador Allende terminó transformándose en el séptimo juicio político fallido impulsado por la oposición.

De hecho, fue el jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, quien recriminó la ausencia de diputados de Chile Vamos y el Partido Republicano: “Se termina perdiendo por la falta de votos de la derecha, de Renovación Nacional, de la UDI, de republicanos”.

Y añadió: “Si hubiesen estado todos los votos, la acusación se hubiese aprobado”.

Joaquín Lavín (ex-UDI), Gloria Naveillán (libertaria), Benjamín Moreno (republicano) y Flor Weisse (UDI) fueron algunos de los ausentes en la sesión.

Uno de los pocos aciertos de la coalición durante esta semana fue lograr arrebatar la presidencia de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) a la alcaldesa socialista Karina Delfino. El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (ind. RN), se impuso en la organización edilicia, lo que fue celebrado en la tienda de Rodrigo Galilea.