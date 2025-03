La receta del éxito oficialista para desordenar a la derecha y llegar a la mesa del Senado

Fue la semana cuando se selló el acuerdo. En una de las salas del Senado fueron vistos reunidos los presidentes del Partido Socialista (PS) y del Partido Por la Democracia (PPD), Paulina Vodanovic y Jaime Quintana, respectivamente, junto a Manuel José Ossandón, el máximo díscolo de Renovación Nacional (RN), y el también senador Pedro Araya (PPD). En ese diálogo quedó claro lo que finalmente se concretó ayer: en el oficialismo había interés por convertir al exalcalde de Puente Alto en el nuevo presidente de la corporación.

Al interior del PS y el PPD había convencimiento de que respaldar a Ossandón en esta pasada, sin pedir nada a cambio, podía abrir una oportunidad a la alianza de gobierno para golpear a la derecha en un año electoral. Y supieron aprovecharla.

Ossandón logró una votación holgada: 28 respaldos versus los 21 que obtuvo la carta que empujó la mayoría de Chile Vamos, Felipe Kast (Evópoli). Detrás del exalcalde se pusieron todas las bancadas del oficialismo -incluso el Partido Comunista (PC)-, los tres senadores de la Democracia Cristiana y la independiente Fabiola Campillai.

El cálculo detrás de respaldar a Ossandón, según reconocen hoy quienes votaron por él, fue que su triunfo se traduciría en un doloroso terremoto para Chile Vamos, que demostraría que su candidata presidencial, Evelyn Matthei, no tienen ningún control sobre los senadores de su sector, y que, por lo tanto, difícilmente podría estar a cargo del país si es que llega a ser Presidenta.

Si bien el plan fue socializado más formalmente la semana pasada entre los timoneles, durante el verano, en el receso legislativo, hubo senadores que abordaron esta posibilidad e incluso tomaron contacto con Ossandón para hacerle saber que la operación se mantenía en pie y que estarían dispuestos a empujar su nombre.

Hoy la celebración dentro de la alianza de gobierno es total. Con Ossandón en la testera, creen, se refuerza el relato que ya se ha empezado a construir en el oficialismo sobre que Chile Vamos no ofrece certezas ni capacidad de gobernabilidad, y que en esa coalición priman las metas personales por sobre los proyectos colectivos.

Esta mañana, la ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, reforzó esa postura. “La oposición, al parecer, nuevamente, embarcados en discusiones y peleas que nos hacen ver algo que hemos dicho: no tienen la capacidad de hacer una propuesta de gobernabilidad para el país”, dijo en un punto de prensa.

15/03/2025 - aisen etcheverry - Mario Tellez / La Tercera

Sumado a eso, lograron instalar en la cabeza del Senado a alguien alejado del “piñerismo”. Dada la exposición que tiene el presidente de la Cámara Alta, creen en el oficialismo, las intervenciones de Ossandón -quien se caracteriza por un estilo controvertido- provocarán fuertes dolores de cabeza a Matthei, quien es perfilada dentro de su coalición como la continuadora del difundo expresidente.

“Una incapacidad que, si la trasladamos al futuro, hace ver la escasa posibilidad de gobernabilidad que ofrece al país (…). Creemos firmemente en la unidad del progresismo, esa es la motivación que hemos tenido hoy día y así seguiremos avanzando contra una derecha que no es una derecha, son muchas derechas que no tienen un proyecto político en común y que no le ofrecen gobernabilidad al país”, dijo ayer la senadora Vodanovic.

Como el oficialismo es minoría en el Senado -la oposición ocupa 27 escaños y ellos, junto a sectores afines, los otros 23-, los legisladores de la alianza de gobierno citaron a una reunión crucial ayer a las 14.00 horas, para asegurar que contaban con cada voto de sus filas en favor de Ossandón. En un momento de la cita se sumó la ministra Segpres, Macarena Lobos, quien transmitió que para el gobierno lo fundamental es que cualquier decisión se tome en unidad. Lo propio hizo el titular de Interior, Álvaro Elizalde, quien esta semana sostuvo un encuentro improvisado con Quintana, según cuentan en el sector.

FOTO: DEDVI MISSENE

Si bien en un principio Ossandón delegó la búsqueda de un nombre para la vicepresidencia en los partidos del oficialismo, y no propuso a nadie en particular, ayer el nerviosismo le pasó la cuenta. Según admiten dentro de la alianza de gobierno, el senador tuvo un acercamiento con el socialista Gastón Saavedra para ofrecerle el cargo, y así intentar cuadrar a la bancada más amplia del oficialismo en la Cámara Alta detrás de él.

Antes de eso, el senador de RN también tuvo un acercamiento con el socialista Fidel Espinoza con la mira en la vicepresidencia. Pero él le hizo ver que no contaría con el respaldo de los senadores del Frente Amplio (FA) y el PC, por lo que el plan difícilmente funcionaría.

Sin embargo, en la reunión los legisladores del PC y la DC hicieron ver que le correspondía al PPD llegar a la testera, en consideración de que el año pasado, por acuerdo, les correspondía a ellos. Así, tomó fuerza la idea de que fuera ese partido el que tuviera la oportunidad de llegar a la mesa de la Cámara Alta. Araya fue el primero en ser propuesto, pero él mismo declinó. Lo mismo ocurrió con la senadoras Loreto Carvajal y Ximena Órdenes. Así, la responsabilidad recayó en Ricardo Lagos Weber.

El enredo que se formó en el PS y la expectativa en torno a Saavedra fueron el único aspecto de la operación que algunos senadores del sector reconocen que se pudo hacer de mejor forma. Todo lo demás, dicen, fue una estocada perfecta contra la derecha.

Hoy en la alianza reconocen que la vicepresidencia no es más que un accesorio dentro de la operación. Y que, con o sin él en la testera, el golpe a Matthei habría sido doloroso, y ese era el objetivo que perseguían. De todas formas, reconocen, que Lagos Weber haya llegado a la mesa del Sendo es un elemento que favorece, en particular, a Carolina Tohá, la abanderada del PPD, puesto que él es uno de sus mayores aliados dentro del partido.