“Me acomoda cualquier cosa”: Matthei ante posible primaria presidencial con Rodolfo Carter y Ximena Rincón

Tras sostener una reunión con representantes de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, abordó la posibilidad de competir en una primaria con el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y la timonel de Demócratas, Ximena Rincón.

Y es que ante la constante negativa de José Antonio Kast (republicano) y de Johannes Kaiser (libertario), las directivas de Chile Vamos comenzaron a tantear nuevos rivales con el fin de potenciar las chances de su abanderada, de modo de asegurar sus apoyos para una primera vuelta presidencial.

El exalcalde Rodolfo Carter. Foto: Aton

Tras ser consultada al respecto, Matthei respondió: “Ya todo vendrá en su minuto. Son decisiones que se están tomando, no se han tomado todavía y por lo tanto no estoy en condiciones de anunciar. Yo siempre he señalado que me acomoda cualquier cosa”.

Eso sí, enfatizó en que “las decisiones se toman en conjunto”.