El mensaje de Carmona a Tohá: “Si ella quiere pronunciarse sobre la política del PC, que lo haga directamente, no a través de Jadue”

Previo al comité político ampliado de este lunes, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a la negativa de la abanderada presidencial del PPD, Carolina Tohá, de compartir una primaria con el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), por su postura sobre Venezuela.

En más de una ocasión la exministra del Interior ha expresado sus reparos a la postura del exjefe comunal. Esta mañana lo volvió a hacer. En una entrevista radial Tohá acusó que Jadue “se ha transformado en un defensor personal del proceso político de Venezuela”.

Tras ser consultado al respecto, Carmona señaló: “Yo me quedo con la formalidad que representa el partido de la cual ella es candidata, el Partido por la Democracia. Hemos estado en reunión y la opinión del Partido por la Democracia es que no hay veto a ninguna candidatura ni hay ninguna animosidad respecto a ningún partido. Y asumo eso como la opinión que debo tener presente a la hora de hacer mi propio proceso”.

“Si ella quiere pronunciarse sobre la política del Partido Comunista, tiene que hacerlo directamente, no a través de una referencia a alguien que por lo demás tiene limitaciones de movimiento con la situación que está viviendo, pero es la hora de construir un proceso que permita la máxima unidad, no por gusto, sino porque es una necesidad. Es decir, aquí no hay ningún aliado que sobre, ningún sector que vaya a estar de más, y por consiguiente hay que trabajar. Con esa mirada amplia y larga poniendo en el centro lo que une”, agregó.

Dicho eso, descartó que su colectividad manifieste una suerte de veto contra la exsecretaria de Estado en caso de continuar con la ofensiva.

Por último, al ser inquirido sobre si le gustaría que el gobierno hiciera un llamado al oficialismo a hacer un fair play. Frente a la pregunta, el líder PC contestó: “No, yo no le pido nada a nadie. Aquí todos somos mayores de 18 años, estamos metidos en la política hace mucho rato, cada uno se hace cargo de sus dichos, nosotros exponemos los nuestros, siempre tratando de ser constructivos, positivos, pero nunca renunciando a nuestras ideas”.