Tohá reitera cuestionamientos a Jadue: “Se ha transformado en un defensor personal del proceso político de Venezuela”

La candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, reiteró durante la mañana de este lunes su negativa a compartir primeras con el militante del Partido Comunista, Daniel Jadue, señalando que este “se ha transformado en un defensor personal del proceso político de Venezuela”.

En conversación con Radio Infinita es que la abanderada presidencial del PPD, se refirió a la situación al momento de abordar la importancia de las primeras en su sector político.

“Cuando uno va a una primaria no solo está dispuesto a competir, está dispuesto a apoyar el que gana. Y creo que en eso es muy importante que dentro de la diversidad que tenemos, que es amplia, también haya claridad de que no cabe cualquier cosa en esta diversidad”, mencionó.

Es así como agregó, que “Yo creo que a nuestro sector, no a mí, no le haría bien sentirse representado por un gobierno que a futuro se transforme en el principal defensor de Venezuela en el concierto internacional”, enfatizando que “sería salir de lo que ha sido la línea que hemos tenido como política de Estado en materia de relaciones exteriores y más importante que eso sería salir de la línea que hemos tenido como sector progresista en materia de democracia y derechos humanos”.

“Lo veo como un problema”, señaló la abanderada del PPD, a la vez que explicó que “he trabajado toda mi vida con el Partido Comunista, no tengo ninguna objeción con el Partido Comunista, de lo más mínimo. Salvo en este tema”.

Finalmente, según apuntó la exministra, en caso de que Jadue sea el candidato del Partido Comunista, se tendría que abrir una conversación y discusión respecto al tema. “Muchas personas comparten esta preocupación, y la ven como algo, digamos, que nos entramparía severamente, en algo que debiera ser más bien un momento de suma, un momento de propuesta ante el país, nos entramparíamos en este punto, y eso dificultaría lo que debemos lograr en este año, que es sumar a una propuesta de gobierno a la mayoría del país”.

Importancia primarias

En la ocasión, la ministra también se refirió a la importancia de las primarias legales detallando que mi sector no tuvo las últimas dos elecciones, y creo que esa cuenta se pagó muy caro"

“Como este es un sector amplio, y yo creo que debería ser más amplio todavía, y hay que dirimir quién lo va a encabezar, es mejor que esa definición se tome con participación de la ciudadanía”, apuntó la candidata del PPD, agregando que “la primaria igual es un ejercicio ciudadano bien importante, hay debates, hay franjas, y eso hace que se pueda socializar mucho más lo que está en juego”.

“Yo creo que claramente es mejor una primaria, y la experiencia de las últimas elecciones, al menos mi sector, que no ha tenido primarias en las últimas elecciones, eso no ha sido bueno”, señaló, recordando que en las dos últimas elecciones presidenciales su sector no ha tenido primarias.

Centro-Izquierda y proceso constitucional

Tohá, también tuvo palabras para el estado actual de la centro-izquierda apuntando que "hay un avance respecto a la situación en la que estábamos hace diez años atrás", aunque agregando que "no podemos pasar por alto que en el proceso constitucional uno el mundo de la centro izquierda se fracturó y parte de nuestro mundo votó rechazo y parte votó apruebo".

“Hay algo que reparar en ese camino. Y si uno no lo repara va a ser muy difícil construir mayoría de centro izquierda”, detalló la ministra, agregando que “cada uno tomó posturas ante un dilema que a ninguno le acomodaba porque los que votaron rechazo no votaron contento rechazo. Y los que votamos apruebo, al menos una parte importante, tampoco", mencionó.

“Queríamos que ese proyecto fuera un proyecto de encuentro y no lo fue. Entonces, claramente en una contienda electoral se dijeron cosas, se afirmaron diferencias, quedaron heridas. Y es necesario repararlas de adelante porque Chile requiere y para el bien de Chile que haya una mayoría de centro izquierda es algo necesario”.