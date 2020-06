“Me llama la atención esta salida intermedia, yo no lo habría hecho”: Pablo Vidal (RD) se desmarca de decisión de Giorgio Jackson de dejar mesa de negociación con el gobierno por plan de emergencia

“Yo no lo habría hecho”. Así, categórico se mostró esta jornada el diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal, respecto a la determinación que su compañero de partido, Giorgio Jackson, adoptó el sábado pasado respecto a salirse de la mesa negociadora con el gobierno para alcanzar un plan de emergencia ante la pandemia.

“El trabajo de la comisión tiene importantes avances, sin embargo, hay aspectos que para el gobierno son líneas rojas, así como algunos que para nosotros también. Prefiero no dejar esto en suspenso y mandar un mensaje claro, apoyando decididamente las urgentes medidas legislativas que mejoren la situación de las familias”, sostuvo ese día Jackson a La Tercera al fundamentar su determinación.

Pero la decisión de no seguir en las negociaciones respecto al plan de emergencia que terminó con el gobierno accediendo a aumentar el Ingreso Familiar de Emergencia a $100 mil, entre otras medidas, no le pareció correcta a Vidal.

“Respecto de la decisión final que tomó mi compañero Giorgio Jackson, yo voy a tener reunión de bancada en un rato más para poder conocer los detalles de esa decisión", sostuvo el parlamentario en diálogo con Radio Universo.

Para agregar que “nosotros siempre dijimos que la línea de la pobreza era el mínimo en términos de dignidad para las familias (...) Eso sin lugar a dudas era nuestro objetivo, pero yo soy de los que cree que en las negociaciones uno tiene que estar dispuesto a ceder. Y si este gobierno consideró que hasta 100 lucas no más podíamos llegar después de todo este esfuerzo (...) Yo prefiero apoyar esto y que las familias cuenten con este suplemento tan significativo que seguir estirando el chicle”.

En ese mismo sentido Vidal afirmó que “no quiero calificarlo de error, porque quiero escucharlo a él y en una reunión que aún no tenemos. Pero si me preguntas, a priori, desde afuera es que en una conversación de estas características uno llega hasta el final y si al final no te gusta lo que quedó uno tira el mantel. Pero me llama la atención esta salida intermedia, yo no lo habría hecho”.

“Mi opinión y mi impresión personal es que las negociaciones son así, en el último minuto es cuando ya todo el mundo termina de mostrar las cartas y se juega el final del partido”, agregó.

Finalmente, el diputado comprometió su apoyo a las iniciativas de este acuerdo que envíe el gobierno al parlamento, una postura que también han mostrado el mismo Jackson y la presidenta del partido, Catalina Pérez.

“Considero que es un muy buen acuerdo (...) y al menos cuenta con tomo mi respaldo y con mi voto favorable para cada una de las medidas”, concluyó.