“Me mandé un Antonia Urrejola”: excanciller arremete contra Piergentili por usar su nombre para justificar ácidas declaraciones

La exministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, reprochó –por medio de sus redes sociales- a la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, por utilizar su nombre en una expresión que empleó en un chat privado para justificar las polémicas declaraciones emitidas hace una semana, de las cuales debió salir a ofrecer disculpas.

Cabe recordar que la dirigenta de la tienda, en entrevista con La Tercera, se refirió a ciertos reductos y a votantes del oficialismo como “monos peludos”, además de criticar una “falta de agenda del gobierno”, una “brecha en la autocrítica” y la decisión del Ejecutivo de otorgar indultos, entre otros temas que no pasaron inadvertidos en el mundo político y la opinión pública.

Tras lo anterior, se filtró que, tras publicada dicha entrevista, Piergentili escribió en el chat del Socialismo Democrático -en el que participan los presidentes del Partido Socialista, PPD, Partido Radical y el Partido Liberal-: “Me importa decirles que creo que estuve mal, muy mal en la forma (me mandé un Antonia Urrejola), pero creo que la reflexión de fondo me sigue haciendo sentido”, comparando su error con las salidas comunicacionales de la excanciller.

Ante aquello, Urrejola publicó este domingo una serie de tuits en las que critica a la timonel del PPD, aseverando que “pretende ahora justificarse señalando que sus palabras constituyeron un ‘error en la forma’. Las suyas fueron expresiones descalificadoras, intolerantes y homofóbicas; no fueron sólo groserías, no fueron sólo palabras mal escogidas ni, mucho menos, meros ‘errores de forma’”.

“Todo lo contrario, fueron expresiones odiosas de la mayor gravedad que transgreden principios morales básicos de quienes hemos luchado por tantos años por sociedades más justas, inclusivas y tolerantes”, esgrimió.

La excanciller además recalcó que “quiero pensar que en su entrevista ella revela sólo una postura personal”, y defendió en su mensaje los principios del Socialismo Democrático, de los que recalcó “la defensa irrestricta de los DD.HH. y la construcción de una sociedad más justa, tolerante e inclusiva, que me han guiado a lo largo de toda mi vida, mi conducta y mi carrera profesional”.

Finalmente, criticó que dichas declaraciones que emitió Piergentili a La Tercera “nada tienen que ver con la lamentable grabación y filtración de una conversación privada”.

“Se equivoca pretender compararme con ella, porque una cosa es el lenguaje coloquial, desafortunado incluso, que empleamos en privado. Cosa muy distinta es el lenguaje de la intolerancia y la descalificación dirigido públicamente a los demás, más cuando se trata de aliados políticos. Entre uno y otro, hay un mundo de diferencia, de historia, de compromiso y de lealtad”, sentenció.