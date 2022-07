“Me tocó vivir una fake news esta semana”: Alcalde Codina se refiere a declaración de ministra Vallejo sobre consejo de gabinete en Puente Alto

Esta mañana en el programa Mesa Central, el jefe comunal de Puente Alto Germán Codina acusó a la vocera de gobierno, Camila Vallejo, de proferir una fake news en su contra, a propósito de la explicación que entregó el Ejecutivo respecto a por qué no se le avisó al municipio sobre la reunión mensual del gabinete ministerial que se celebró en su comuna el pasado jueves.

“Me tocó vivir una fake news esta semana, la ministra vocera diciendo que estaba de vacaciones, cuando yo estaba en un campamento trabajando con las dirigentes sociales”, sostuvo el edil sobre la declaración que entregó la titular de la Segegob y -en la misma conversación- reveló que el Mandatario Gabriel Boric lo había llamado para disculparse.

“Me llamó el mismo Presidente de la República a los diez minutos, me dice ‘alcalde, disculpe’, me llamó para excusarse, yo aprovecho de agradecérselo. Me llamó la ministra Izkia Siches también, pero resulta que un rato después de que me llamó el Presidente de la República, aparece la ministra vocera y en vez de reconocer que el Presidente me llamó por teléfono para excusarse de lo sucedido, aparece con una versión totalmente contradictoria”, aseguró el alcalde Codina en el programa.

El jueves el Ejecutivo, por medio de un punto de prensa de la vocera de gobierno luego del comité ministerial, remarcó que sí se había contactado a la Municipalidad de Puente Alto, pero que el alcalde estaba con una solicitud de vacaciones.

“El equipo central y Presidencia e Interior se contactó con los equipos del alcalde. Entendemos, si no nos equivocamos, (que) está hoy con una solicitud de vacaciones, pero nosotros nos contactamos. Tenemos toda la disposición para seguir trabajando con todos los alcaldes de nuestro país, con él en particular también”, sostuvo la titular de la Segegob.

Para Codina, el hecho se trató de una “intromisión política” en su comuna, porque -se preguntó- “para qué el gobierno hace un consejo de gabinete en el territorio, si no es para juntarse con la gente de la comuna y escuchar sus necesidades, y además con quien son sus autoridades locales”.

Frente a la pregunta de por qué creía que -según él- no fue invitado, el jefe comunal respondió que “saben que voy a defender a la gente sin los colores políticos, y hoy están preocupados porque tanto el Rechazo como el Apruebo tienen posibilidades de ganar”.

El consejo mensual de gabinete de este jueves fue el primero que se realiza fuera del Palacio de La Moneda, y se eligió al Centro de Referencia de Salud Hospital Providencia Cordillera para celebrarlo.

Avanzado el mismo programa de Mesa Central, el conductor se encargó de leer un mensaje en vivo que le habría llegado desde La Moneda para aclarar la situación. “Se hacen cargo, fue un error no avisarle al alcalde. Pero confunde dos cosas: lo que se hizo en su comuna es una coordinación de gabinete que se hace una vez al mes y dirige la ministra Siches, por eso el Presidente inauguró y se fue sin hablar con la prensa. Lo de Renca -caso aludido por el edil- fue un comité político en terreno que dirige la Presidencia, cuenta con un conversatorio con vecinos, se hizo en Renca y mañana se hará en San Miguel”, fue el mensaje leído en el programa.

Ante esto, el jefe comunal de Puente Alto replicó que “primero, las hacen solo en comunas del sector político de ellos; y en segundo lugar, al terminar la actividad y hay conferencia de prensa les pregunta si se juntaron con los vecinos, y ellos responden que sí. Lo que digo es que uno puede tener muchas diferencias, pero si vamos a cuidar la democracia, lo primero es entender que es con ese representante de la ciudadanía es con quien debes articular las demandas de la comuna”, concluyó.