Brigada Antinarcóticos de la PDI desbarata una organización transnacional en Arica

Una investigación realizada por la Brigada Antinarcóticos de la PDI (Brianco), permitió desbaratar una organización transnacional, quienes internaban sustancias ilícitas al país, para acopiar en Iquique, Alto Hospicio y Arica, con destino a Santiago.

En total fueron diez las personas detenidas, entre ellos cuatro ciudadanos bolivianos, tres colombianos, dos venezolanos y un chileno, todos hombres mayores de edad.

De acuerdo a lo señalado por el subprefecto Cristian Chávez, jefe de la Brianco Arica, el trabajo investigativo se realizó junto al Ministerio Público, logrando la detención de los sujetos, “quienes estaban encargados de ingresar drogas por diferentes lugares no habilitados, donde era acopiada en las ciudades de Arica, Iquique y Alto Hospicio, para ser posteriormente trasladada hasta la ciudad de Santiago donde estaban los financistas”.

En el procedimiento, además, se logró la incautación de 877 kilos de droga, entre ellos Cannabis, Clorhidrato de Cocaína y de Cocaína Base (pasta base), sustancias que, de haber sido comercializadas, “alcanzaría un avalúo de aproximadamente unos 4.500 millones de pesos y más de un millón de dosis”, sostuvo Chávez.

Por su parte, el fiscal regional Mario Carrera Guerrero, de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, informó que la investigación venía desde hace bastantes meses. “Este era un grupo que tenía bastante limitada la estructura de funcionamiento por eso es que nosotros logramos dar con los lugares de acopio de la droga”, señaló, agregando que “con estos diez detenidos atacamos a la estructura en su totalidad, desde quienes eran financistas, a quienes iba con destino la droga y quienes la internaban al país”.

Además de la droga, Carrera indicó que se incautaron “tres vehículos, un tracto camión, dinero en efectivo y teléfonos celulares”. Y si bien, no se encontraron armas, aseguró que la investigación del caso aún no ha terminado, ya que a partir del análisis de los teléfonos celulares se espera que surjan “algunos lugares para entradas y registros, porque es efectivo que en este tipo de organizaciones siempre hay presencia de armas, por tanto, nos preocupa no haber dado con el hallazgo de ellas.