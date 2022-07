Alcalde Codina acusa que gobierno no le avisó que consejo de gabinete se realizaría en Puente Alto y exige trato igualitario

Puente Alto fue la comuna elegida por el gobierno del Presidente Gabriel Boric para concretar -este jueves- la reunión mensual del gabinete ministerial.

Una cita que por primera vez se realizó fuera del Palacio de La Moneda y que comenzó a las 8.00 horas en el Centro de Referencia de Salud Hospital Providencia Cordillera.

Sin embargo, el alcalde de la comuna, Germán Codina (RN), salió al paso esta mañana y acusó que no fue avisado previamente de la realización del encuentro.

“He sido transversal, me hubiera gustado que Gabriel Boric y su gabinete nos trataran igual que Renca y no enterarnos recién hoy de reunión en Puente Alto”, expresó en una publicación en su cuenta personal de Twitter.

Además, agregó que “exijo que no existan mensajes en su punto prensa contra vecinos por pensar distinto, sería inaceptable abuso de aparato y poder estatal”.

En su declaración, el jefe comunal hizo alusión al comité político que se llevó a cabo el lunes pasado en Renca -por primera vez también fuera de la sede de gobierno- y que reunió a los ministros y a los partidos de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático.

Para esa ocasión, las autoridades de gobierno fueron recibidas por el alcalde de la comuna, Claudio Castro, y se reunieron en el Colegio Gustavo Le Paige de Renca.

Presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior, Izkia Siches, en el Centro de Referencia de Salud Hospital Providencia Cordillera de Puente Alto.