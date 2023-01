Mesa de seguridad: Tohá no logra sellar pacto con partidos y apuesta por sumar a otras fuerzas políticas de aquí a marzo

Pasadas las 16.00 de este martes, Carolina Tohá cerró -en parte- la principal tarea que se propuso en septiembre del año pasado, cuando asumió como ministra del Interior del gobierno del Presidente Gabriel Boric: lograr un pacto transversal por la seguridad. En un punto de prensa desde el Patio de Los Cañones, la secretaria de Estado dio cuenta de los avances en la materia, pero también reconoció las limitaciones de sus esfuerzos, luego de que los indultos que concedió el Mandatario en diciembre terminaran dinamitando el espacio de diálogo en que se encontraban representados casi todos los partidos del espectro político y que terminó quebrado y con la oposición fuera de la mesa.

Así, a pesar de las diversas gestiones que impulsó la jefa de gabinete, no logró sellar ayer un pacto con los partidos políticos y acordó con representantes oficialistas, el senador Manuel José Ossandón y el diputado del Partido de la Gente, Gaspar Rivas -los únicos opositores que se sumaron al diálogo-, socializar los compromisos alcanzados de aquí a fines de febrero para poder sumar apoyos más transversales y, en marzo, firmar -con una ceremonia incluida- un documento formal.

El viernes pasado la jefa de gabinete había dejado en claro que tenía intenciones de lograr un acuerdo esta semana, al que llegaría con o sin la derecha: “Como esto no puede esperar y no podemos dejar que llegue el receso parlamentarios sin entregar ante las chilenas y chilenos este documento y darlo a conocer, como Ejecutivo con los que estén dispuestos a cerrar lo vamos a hacer la próxima semana, y vamos a insistir en que los partidos de oposición se sumen”, indicó.

Durante la tarde de ayer, junto a sus subsecretarios y tras finalizar una serie de reuniones con diversos actores, la secretaria de Estado confirmó que, por ahora, sí logró un acuerdo con las asociaciones de alcaldes y gobernadores regionales.

“Hemos acordado hoy con las asociaciones de municipalidades y gobernadores establecer un acuerdo de trabajo conjunto que será firmado por el Presidente de la República a finales del mes de febrero o inicios de marzo, agrupaciones todas que tienen participación transversal de todas las fuerzas políticas y con las cuales tenemos una hoja de ruta clara para reforzar la labor regional y municipal en materia de seguridad, de forma coordinada, colaborativa, con el gobierno nacional”, destacó Tohá.

En ese sentido, informó también que “hemos compartido con representantes de las fuerzas políticas, parlamentarios y parlamentarias que han participado hoy, todas las fuerzas que están en el oficialismo, pero también algunas que están en la oposición. Hemos compartido el avance de lo logrado de este trabajo en conjunto de estos meses y hemos decidido en conjunto poner a disposición de la ciudadanía el contenido de este documento al final del día de hoy”.

“Pensamos que ese contenido habla por sí solo. Y para el gobierno de Chile es una hoja de ruta con la que nos comprometemos. Vamos a avanzar en esa dirección que se ha forjado, nutriéndose en el aporte de todas las fuerzas políticas y esperamos durante febrero que esta propuesta del gobierno reciba comentarios, observaciones, para final de este mes o a principios de marzo transformarla en un documento formal que ojalá cuente con el apoyo y la suscripción de las fuerzas que hoy no estuvieron”, indicó Tohá.

Y agregó que “no nos cabe duda que el trabajo que aportaron en su momento está suficientemente reconocida ahí y que tenemos una agenda muy fuerte muy sólida que implica labores de prevención, de control, de persecución del delito, de fortalecimiento institucional, de refuerzo de las policías, de trabajo con los gobiernos regionales y municipios que va a significar un trabajo muy significativo en nuestras capacidades de enfrentar los desafíos de seguridad”.

“Estamos muy satisfechos de esta jornada de trabajo, estamos muy satisfechos de la disposición que encontramos en todos los que han participado, agradecidos también por la colaboración y la manera en que se retroalimentó lo que les presentamos y creemos que estamos en un muy buen pie para que en los próximos meses podamos ver avances muy sustantivos, no solo en lo legislativo, sino también en el refuerzo de la gestión de los programas de gobierno que se están impulsado”, añadió.

La secretaria de Estado, finalmente, insistió en que “podría decir que en materia de la participación, el rol de los gobiernos regionales y las municipalidades ya tenemos un acuerdo y está a firme, o sea ya hemos alcanzado un punto de entendimiento y es lo que vamos a dar a conocer hoy día”.

Mientras que “en materia de las demás medidas, nosotros consideramos que este es un documento maduro y totalmente suficiente, pero estamos abiertos a que en febrero puedan llegar complementos, aportes de las distintas fuerzas (...) lo que nos parece importante hoy día que el documento se va a conocer, que la propia ciudadanía juzgue si este es un compromiso en que vale o no la pena estar. Nosotros creemos que vale la pena estar y seguir discutiendo, conversando de todas aquellos otros ámbitos en que se puedan mantener diferencias o cosas en que necesitamos conversar aún más”, cerró.

Jornada de reuniones clave

La jornada clave para el gobierno comenzó a las 9.30 cuando Tohá recibió en su despacho a diversos parlamentarios de oficialismo y al senador Manuel José Ossandón (RN) y al diputado Gaspar Rivas (PDG).

Los grandes ausentes fueron los partidos de Chile Vamos que -salvo Ossandón que fue en representación de la mayoría de los senadores de RN- decidieron no sumarse a la instancia. De hecho, desde la UDI plantearon crear una “nueva instancia con nuevos interlocutores” y exigieron que se decretase Estado de Excepción en la Macrozona Norte.

A ellos se sumó también el Partido Republicano, donde el jefe de bancada de los diputados, José Carlos Meza indicó que “nosotros no nos vamos a prestar para lavar la imagen de un Gobierno que cuando delincuentes, a plena luz del día, disparan y entran a un mall como esto fuera el lejano oeste, prefiere culpar a los guardias de seguridad antes que hacer un mea culpa de cómo está enfrentando la seguridad”.

Más tarde, a las 11.30, la jefa de gabinete se reunió con diversos representantes de las agrupaciones de municipios que hay en Chile. Es así como a La Moneda llegaron de parte de la Achm llegó Carolina Leitao (Peñalolén), Maximiliano Ríos (Lo Prado) y Germán Codina (Puente Alto); en representación de la Amuch su presidente Gustavo Alessandri (Zapallar) y Andrés Chacón, director ejecutivo; mientras que de la Amur concurrieron Jaime Escudero (Pirque) y Henry Campos (Talcahuano).

Tras la cita los jefes comunales de derecha dejaron en claro que el mundo municipal no podía restarse de dicha instancia, postura contraria a la que tomaron los diputados y algunos senadores del sector.

“No me cabe duda que (Chile Vamos) tienen motivos más que entendibles para no haber asistido, pero los municipios no nos podemos a restar”, indicó el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, independiente cercano a la UDI.

Finalmente, Tohá también dialogó con la agrupación de gobernadores regionales, que estuvo representada, tanto presencial como vía telemática, por su presidente Ricardo Díaz (Región de Antofagasta), además de Cristina Bravo (Región del Maule), Claudio Orrego (RM), Patricio Vallespin (Región de Los Lagos) y Pablo Silva (Región de O’Higgins).