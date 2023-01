“Los municipios no nos vamos a restar”: la señal de alcaldes de oposición tras reunirse con Tohá por mesa de seguridad

Una serie de reuniones ha sostenido la ministra del Interior, Carolina Tohá, durante este martes en el marco del cierre de la mesa que encabeza para lograr un compromiso transversal en seguridad pública.

El desarrollo de la mesa no ha estado exento de traspiés. Y es que tras la polémica suscitada a raíz de los indultos presidenciales al exfrentista Jorge Mateluna y a otros 12 condenados por delitos ocurrido en el estallido social, la instancia perdió su carácter de transversal pues Chile Vamos y el Partido Republicano se levantaron de forma definitiva de la mesa.

“Como esto no puede esperar y no podemos dejar que llegue el receso parlamentarios sin entregar ante las chilenas y chilenos este documento y darlo a conocer, como Ejecutivo con los que estén dispuestos a cerrar lo vamos a hacer la próxima semana, y vamos a insistir en que los partidos de oposición se sumen”, dijo la ministra Tohá la semana pasada. Pese a sus esfuerzos, no logró convencer a la oposición de volver a la instancia.

Así las cosas, este martes llegó el plazo trazado por la misma secretaria de Estado. El día empezó con una reunión a las 9.30 con con parlamentarios, tanto oficialistas como de oposición, en La Moneda. A las 11.30, fue el turno de los alcaldes, donde se hicieron presentes representantes de las tres principales organizaciones de los jefes comunales. De parte de la Achm llegó Carolina Leitao (Peñalolén), Maximiliano Ríos (Lo Prado) y Germán Codina (Puente Alto); en representación de la Amuch fue su presidente Gustavo Alessandri (Zapallar) y Andrés Chacón, director ejecutivo; mientras que de la Amur concurrieron Jaime Escudero (Pirque) y Henry Campos (Talcahuano).

Fue en esta última cita que algunos alcaldes de oposición entregaron una señal sobre la importancia de arribar a un acuerdo transversal y emplazaron a su sector a sumarse al compromiso que alcance la mesa dirigida por Tohá.

“Lo importante es ver siempre las cosas positivas, hoy día estamos las tres asociaciones a nivel nacional trabajando en conjunto. No me cabe duda que (Chile Vamos) tienen motivos más que entendibles para no haber asistido, pero los municipios no nos podemos a restar, estamos velando por nuestros vecinos y vamos a ser súper objetivos en hacer críticas constructivas a este borrador que se va a firmar en el mes de marzo y que debemos trabajar en conjunto por el bien de los chilenos”, fue la declaración tajante del jefe comunal de Zapallar, Gustavo Alessandri, quien es independiente cercano a la UDI.

“Quiero hacer un llamado a la elite política que ellos tienen que entender que el enemigo es la delincuencia, el enemigo es el narcotráfico, el enemigo es la violencia y el miedo (...). Estos son los temas que tienen que escandalizarnos y preocupar. Por eso también necesitamos que todos se plieguen a firmar un gran acuerdo que permita hacer modificaciones importantes en nuestro país, poner mano dura definitivamente contra la delincuencia”, emplazó el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN).

“Le hago ese llamado al mundo parlamentario no solamente de mi sector, sino también a los distintos mundos parlamentarios que representan al Gobierno, porque también tienen una gran división en torno a las medidas que hay que tomar para enfrentar la delincuencia”, cerró Codina.