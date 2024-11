Militantes de Amarillos le entregan su apoyo a Claudio Orrego de cara a la segunda vuelta de gobernadores regionales

Restando solo ocho días para el balotaje en la elección de gobernador en la Región Metropolitana, este sábado varios militantes de Amarillos por Chile le entregaron su apoyo a la candidatura de Claudio Orrego a la reelección.

Tras los resultados de la primera vuelta, que definieron una disputa en una segunda vuelta entre el actual gobernador y el candidato de Renovación Nacional, Francisco Orrego, Amarillos determinó el pasado 7 de noviembre que en la capital sus militantes tendrían libertad de acción.

Así las cosas, esta mañana se reunieron con Claudio Orrego: Soledad Alvear, Paola Marín, Manuel Inostroza, Cristián Martínez, Viviana Jara, Clemente Pérez, Jaime Silva, Jorge Burgos, Arturo Guerrero, Jorge Schaulshon y Diego Olivares.

Militantes de Amarillos le entregan su apoyo a la candidatura a la reelección al GORE de Claudio Orrego

Respecto a la reelección de Orrego, la exministra Soledad Alvear señaló: “Yo conozco a Claudio desde hace muchos años y valoro en él algo que es escaso hoy día. Valoro en él su amor por el servicio público, su calidad humana, esa sonrisa permanente. Esa persona que es capaz de evitar la polarización en la cual vive Chile. Esa persona que es capaz de amar el servicio público, comprometerse con ellos y sacar adelante proyectos que a veces son muy difíciles”.

En la misma línea habló el exdiputado por dos períodos Jorge Schaulsohn, quien resaltó que “es un lujo y una bendición para los ciudadanos contar con un funcionario público de una trayectoria ejemplar a través de los años, intachable y un magnífico gobernador como lo ha sido Claudio Orrego”.

Claudio Orrego agradeció el apoyo recibido y resaltó que aunque ha tenido diferencias con algunas de las personas que le han entregado su apoyo, finalmente eso “no habla mal de nosotros”.

“Creo que habla bien. Nosotros no somos enemigos. Chile no, no es un país de enemigos. Podemos tener diferencias en temas puntuales, pero al final del día todos tenemos que estar detrás de un proyecto común de país y sobre todo un proyecto común de regiones y de ciudad”, explicó.

Apoyos inesperados

Durante esta semana hubo polémica al interior de las directivas de Demócratas y del Partido Social Cristiano. Esto, luego que el vicepresidente del primero, el senador por la región de Coquimbo, Matías Walker, y el candidato a la gobernación por la RM del segundo, Rodrigo Logan, le dieran públicamente su apoyo a Claudio Orrego.

Ambos partidos le han dado públicamente su apoyo a la candidatura de Francisco Orrego, hecho que han vuelto a enfatizar tras la acción de los mencionados.

Al respecto, Claudio Orrego explicó que “Rodrigo Logan fue el candidato del partido Social Cristiano y nos dio su apoyo público con propuestas concretas y de manera muy transparente y generosa”.

Militantes de Amarillos le entregan su apoyo a la candidatura a la reelección al GORE de Claudio Orrego. En la foto, Claudio Orrego junto a Rodrigo Logan.

Sobre el caso de Walker, dijo que “votaría por nuestra candidatura porque ve que hemos hecho la pega. Ve que hemos estado en terreno, que hemos trabajado con todo”.

En ese sentido, señaló sobre estos apoyos que “eso no tiene que ser tomado como un problema”.

“Creo que es una gran oportunidad para nuestro país y para nuestra región sumar a personas que pensamos distinto en algunas dimensiones, detrás de un proyecto común de justicia, de equidad y también de seguridad para Santiago”, destacó sobre estos apoyos.