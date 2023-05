Ministra Orellana ante un eventual gobierno del Partido Republicano: “puede haber retrocesos importantes para las mujeres”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, realizó un balance luego de la elección del pasado 7 de mayo donde los candidatos del Partido Republicano obtuvieron la mayoría de los escaños para conformar el Consejo Constitucional encargado de redactar un anteproyecto de una nueva Carta Fundamental.

A raíz de ello, la secretaria de Estado afirmó que, para que ella se muestre a favor de aprobar en diciembre próximo, dependerá de los contenidos y de la firma del texto, pero que “cualquier posibilidad es cierta” dado el escenario electoral.

En entrevista con Tolerancia Cero, de CNN Chile, la titular de la cartera de la Mujer y Equidad de Género planteó que “creo que para mí, hay elementos que son muy relevantes, uno de ellos, sin duda, es que no lleve la firma de un dictador y, en segundo lugar, cuáles son los contenidos. Y además de la cuestión del Estado social y democrático de derecho, yo creo que hay algo que tiene que ver con que si es una Constitución que es clausurante del debate político y el cambio futuro y la posibilidad que se da un país de ir discutiendo lo que le ocurre o es una Constitución que se dota así mismo de los mecanismos democráticos para poder tener una mejora”.

Consultada por la posibilidad de que la nueva Constitución sea peor texto que la Carta Magna que data de 1980, Orellana explicó que “hay un escenario probable que está por verse que yo creo que hay una primera señal en como reaccione Republicanos al primer anteproyecto que le entregue la Comisión Experta, hay va a haber más o menos una temperatura”.

En la misma línea, agregó ante la posibilidad de tener que rechazar en diciembre próximo que “cualquier posibilidad es cierta porque tenemos a cargo de la redacción a quienes nunca quisieron hacer una nueva Constitución”.

Asimismo añadió que “ahora si me preguntas qué hay que hacer, no lo que creo que pueda llegar a pasar porque es un escenario abierto, y las condiciones se construyen, no quedan dadas por una elección, es que lo que se debe hacer por vocación democrática es disputar el proceso como se debe, en la cancha de la democracia, en la cancha de la opinión pública y a través de los mecanismos que nos hemos dado”.

Respecto al resultado electoral del pasado 7 de mayo, la ministra acotó que “ese es un resultado evidente e inopinable”, respecto a la derrota que sufrió la izquierda.

“En primer lugar creo que hay un fenómeno de un voto antielitario, que no partió con el proceso del estallido y lo vivieron en algún tiempo las coaliciones que gobernaron antes por el discolaje y hay otro fenómeno por estudiarse aún, cómo Republicanos aumentó su caudal de votación y sobre todo en lugares donde creció que antes no lo había hecho”, planteó la secretaria de Estado respecto a sus análisis por el resultado electoral.

“Hace mucho tiempo que Concepción -por ejemplo- tiene un aumento sostenido a la derecha, vale la pena recordar Lota que fue una comuna histórica de la izquierda chilena por muchos años y ahora tiene un voto que es fundamentalmente no de derecha, de extrema derecha. Entonces efectivamente eso ocurrió en algunos lugares, ahora hay que distinguir entre caudal de votación y consejeros electos, porque efectivamente yo discrepo de quienes dicen que el centro no existe, el centro sacó 900 mil votos, sino que por una táctica electoral que no resultó ninguno de ellos salió electo, pero siguen teniendo muchos gobernadores que son representativos de sectores de centro. Pienso en Orrego, Vallespín y en ese sentido, hay comunas y regiones, que los consejeros electos tiene que ver con la dispersión (...) pero hubo un crecimiento del voto hacia la derecha”, precisó la ministra.

Eventual gobierno de Republicanos

Considerando el alza porcentual que ha tenido la imagen positiva de José Antonio Kast en las últimas encuestas, y la victoria electoral conseguida por los candidatos del Partido Republicano en los últimos comicios, la ministra avizoró un eventual retroceso en los derechos de las mujeres si la colectividad opositora llegase al poder en las próximas elecciones presidenciales.

En ese sentido, aseguró que “esto no un temor personal, es mirar la evidencia de lo ocurrido en otros países, los países en los que han gobernado los aliados internacionales de José Antonio Kast, Brasil con Jair Bolsonaro; Estados Unidos con Donald Trump, las propuestas que hace VOX en los lugares donde gobierna en este sistema alambicado de España, hay retrocesos para las mujeres, por cierto”.

Ahondando en lo anterior, explicó que “los derechos reproductivos son un caballito de batalla cultural que se enarbola, pero hay cosas que son más profundas que tienen que ver con el derecho de las mujeres en la autonomía económica, a poder llevar sus vidas de forma autónoma, porque en ciertas formas de entender la familia tradicional, la autonomía de las mujeres es una amenaza (...) Y puede haber retrocesos importantes no solamente en derechos sexuales y reproductivos, sino que en participación política de las mujeres, como se vio en Brasil o Estados Unidos”.

Finalmente, y consultada por una posible incorporación de la DC en el gobierno, Orellana manifestó que “soy partidaria de la más amplia unidad posible (...) Creo que fallaríamos radicalmente si nuestra respuesta ante una votación como la que acaba de ocurrir fuera un reacomodo de siglas. Creo que la forma de conectar con la política es dejar de hablar de hablar entre nosotros los políticos de nuestra sigla de políticos y cómo se reajustan esas siglas en tal y determinado orden, y empezar a hablar para qué sirve la unidad. La unidad hoy sirve para defender los cambios y poder concretarlos y en ese sentido, soy partidaria de máxima unidad posible”.