Ministra Orellana tras renuncia de Giorgio Jackson: “Su gesto es uno de lealtad con el Presidente”

Esta mañana, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana se refirió a la salida del ex ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson.

“Su gesto es uno de lealtad, primero con el Presidente -lo señala en su carta- que se ha transformado en una excusa para quienes no quieren conversar y que por lo tanto, él no va a permitir que su presencia sea una excusa para quienes no quieren mejorar las pensiones”, manifestó la secretaria de Estado en conversación con Meganoticias.

La dimisión del fundador de Revolución Democrática (RD) ocurrió en medio de las presiones de la oposición y parte del oficialismo, por el rol de RD en los casos de líos de platas.

El ahora exministro está en calidad de querellado y será citado a declarar en el caso en que el Ministerio Público indaga delitos de corrupción. Además, debió enfrentar el anuncio de una acusación constitucional, impulsada por el Partido Republicano y con el respaldo de Chile Vamos. Luego de la dimisión del ex titular de Desarrollo Social, Republicanos definió que no presentarán la acusación.

Orellana también abordó la decisión de la UDI de condicionar el diálogo con el gobierno y su participación en la discusión pode la reforma de pensiones, a la salid de Jackson. “La reforma previsional se presentó hace diez meses. Son diez meses en los que algunos no se han sentado en la mesa. Ahora en los últimos dos meses, han ocupado a Giorgio como excusa. Yo ya vi lamentablemente anoche al senador (Javier) Macaya diciéndo ‘no nos basta, queremos que salga otro ministro’. Entonces yo creo que ese es el tipo de cosas de las que la gente está chata”, manifestó la ministra aludiendo a las declaraciones del timonel de la UDI, quien aseguró ayer que “la continuidad y el manejo en un Ministerio de Vivienda, con la situación que ha ocurrido ahí, se hace bastante difícil”.

Asimismo, la secretaria de Estado fue crítica con la acusación constitucional anunciada en contra del ex ministro, ahora descartada. “La acusación constitucional no tenía ningún merito, de hecho iban a presentar sus antecedentes recién el lunes. Y apenas el ministro Jackson anunció su renuncia, ellos anunciaron que la retiraban. Si tú estás acusando constitucionalmente a alguien, es decir, lo estás acusando de una de las vulneraciones más graves, que es vulnerar la Constitución, ¿elimina esa supuesta vulneración la renuncia?”

“Pese a todo lo que se ha dicho, no se ha demostrado en ningún caso que el ex ministro Jackson tenga algún tipo de vinculación con el uso de transferencias públicas para fines que no son los que se determinaron”

Adicionalmente, Orellana cuestionó la polémica carta que envió la UDI al gobierno, solicitando la salida de Jackson “por haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas”, entre otros motivos. “Tienen tan poco sustento, que una bancada parlamentaria, que es la de la UDI, en este intento que tienen de parecerse a Republicanos (...) le envía una carta al Presidente en que le imputan delitos al ministro Jackson. Tienen tan pocas pruebas, que ahora esa carta la escribió fuente ovejuna. Nadie quiere decir de dónde salió, quién la escribió, pero se la mandaron al Presidente. Si alguien tiene una prueba, que la muestre”, cerró.