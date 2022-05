Ministra Siches encabezará este jueves reunión con Defensa y las policías para evaluar la primera semana del estado de excepción

La ministra del Interior, Izkia Siches, liderará mañana jueves una reunión con su par de Defensa, Maya Fernández, y altas autoridades de Carabineros y de la PDI para evaluar los primeros días del estado de excepción que rige desde el 17 de mayo en la Región de La Araucanía y en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío.

En la reunión participará, además, el general Guillermo Paiva, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, organismo militar que coordina las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Esto, en el marco del despliegue de fuerzas militares que se ha registrado en las rutas de la Macrozona Sur para resguardar el libre desplazamiento de vehículos, tras un aumento a los ataques a camiones en los principales caminos de la zona.

La cita -que según fuentes de gobierno estaba programada desde antes del homicidio de un trabajadores forestal registrado la mañana del martes en la comuna de Lumaco- ya había sido adelantada durante la tarde desde La Araucanía por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ocasión en que, sin embargo, no entregó mayores detalles.

En la ocasión, Monsalve detalló que mañana jueves se realizará una reunión de evaluación a una semana de la entrada en vigencia de la medida, en la que participarán las ministras Siches y Fernández.

Planteó también que “hasta ahora los Estados de excepción han demostrado que disminuyen los hechos de violencia, es cierto eso (pero) también han demostrado que no pueden evitar el asesinato de personas y por eso es que quiero reiterar: si no queremos que nadie muera, si no queremos tener víctimas, el Estado de excepción por si solo no es suficiente”.