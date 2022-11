Ministra Uriarte por renuncia del PC a presidir la Cámara: “En la vida política hay momentos en que las circunstancias determinan situaciones que no son queridas por los actores”

La noche de este miércoles y tras conocerse que el Partido Comunista (PC) renunciara a presidir la Cámara de Diputados, en desmedro de la candidatura de Karol Cariola, la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, se refirió a la decisión de la tienda oficialista.

La definición comunista se da tras las dudas que surgieron en algunos miembros de la Corporación con cumplir el acuerdo administrativo que se firmó en marzo pasado entre los partidos oficialistas, la Democracia Cristiana (DC), el Partido Ecologista (PEV), el Partido de la Gente (PDG) e independientes. Incluso, para poder darle viabilidad al acuerdo, la ministra Uriarte se involucró en las negociaciones y en las reuniones con los legisladores para que dieran cumplimiento al acuerdo.

La secretaria de Estado incluso dijo que estaba dispuesta a jugarse el 100% de su capital político para que se pudiese cumplir el acuerdo administrativo.

En esa línea, la ministra afirmó que “tengo la mejor de las opiniones de la diputada Cariola. Creo que tiene todas las condiciones como parlamentaria, lo ha demostrado, para haber hecho una estupenda presidencia de la Cámara”, dijo Uriarte.

A su juicio, “en la vida política hay momentos en que las circunstancias determinan situaciones que no son queridas por los actores, pero es un momento. Karol tiene una vida política muy promisoria”.

Asimismo, abordó sus declaraciones sobre que estaba dispuesta a empeñar su capital político para que se respetara el acuerdo para que el PC llegara a la presidencia de la Cámara Baja.

“Una de las cosas que no importa es mi capital político. Vine a trabajar por el gobierno del Presidente Boric, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para contribuir al mejor desarrollo de este gobierno. A eso me quise referir con mi capital político: estoy 100 % comprometida con el gobierno del Presidente y no hay más”, afirmó la secretaria de Estado, responsable de la relación entre La Moneda y el Congreso.