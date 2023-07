Ministra Vallejo por propuesta de Republicanos de derogar ley de aborto: “No queremos ese tipo de retroceso”

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, abordó la noche de este domingo el escenario político actual que enfrenta La Moneda tras la polémica por los cuestionados convenios entre reparticiones públicas y fundaciones, y esencialmente el caso de asignación de recursos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta hacia la fundación Democracia Viva, ligada a militantes de Revolución Democrática (RD).

Al respecto, la vocera de gobierno fue consultada en Tolerancia Cero, de CNN Chile, sobre el planteamiento realizado por el ministro de Justicia, Luis Cordero, por salida de subsecretaria de las Culturas Andrea Gutiérrez, quien propuso que “cuando llegan por primera vez a un cargo directivo de una administración en el Estado, deberían tener una capacitación básica”.

En este aspecto, Vallejo respaldó los dichos de su par, señalando que son “de toda lógica”, para no incurrir en errores que “son realizados muchas veces no por mala fe, sino porque pasan trámites y trámites que hay que firmar”.

“Ella (Andrea Gutiérrez) se dio cuenta, lo hizo ver, lo manifestó cuando se dio cuenta que había cometido ese error. Pero más allá del caso específico, que ella lo asume como una responsabilidad, lo que sucede es que efectivamente para evitar esas cosas, lo que señala el ministro es que a veces se requieren en algunos casos mayor preparación (…) debemos ver cómo tenemos actuaciones administrativas mucho más reguladas, mucho mejor preparadas para que no se cometan este tipo de errores”, acotó.

Sobre el caso de Democracia Viva, donde el gobierno solicitó al Consejo de Defensa del Estado que actúe en su representación, la secretaria de Estado aseveró que estos recursos “no se han perdido, sino que tienen que restituirse”. No obstante, llamó a “no meter a todos en el mismo saco” con el fin de alimentar el descrédito de la política, afirmando que “no podemos hacer pagar justos por pecadores”.

“No porque haya un acto de colusión de privado, un acto abusivo del mundo privado, vamos a decir, eliminemos todo acto del mundo privado o dejemos de creer en el emprendimiento o el negocio privado porque hubo una colusión de una farmacia, por ejemplo. Entonces, lo mismo en el caso del Estado. Cuando suceden estas cosas, lo que corresponde es que las instituciones funcionen, que se investiguen, que se esclarezcan los hechos, que se corrija donde hay que corregir, pero no por eso vamos a decir cerremos por fuera el Estado y prescindamos de la función importante que tiene”, ejemplificó.

Abordada por la percepción de que exista un eventual mecanismo o forma de ponerse de acuerdo para obtener dinero del Estado por la vía de los convenios, la ministra remarcó que por parte del gobierno “en ningún caso se le ha bajado el perfil”, añadiendo que se han adoptado responsabilidades judiciales y políticas ante tales episodios.

“Tanto es así que la misma subsecretaria pone su cargo a disposición, ella asume el error con lo que eso significa, porque no se le baja el perfil. A pesar que fue un error involuntario, no fue de mala fe. Fue un error administrativo”, dijo.

En cuanto a lo de Democracia Viva, complementó que “tiene que ser la justicia lo que lo determine, porque, producto de un grupo, una sinvergüenza, entonces todos somos señalados y empieza a instalarse un manto de duda respecto a cualquier funcionario público, cualquier autoridad o cualquier fundación o institución privada sin fines de lucro y que realiza hace décadas funciones de servicio público”.

Propuesta de derogar la ley de aborto

Este domingo, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió a las enmiendas presentadas por la bancada republicana en el Consejo Constitucional, específicamente a la que tiene relación con la protección de la vida del que está por nacer, sugiriendo la opción de derogar la ley de aborto en tres causales cuando sean “mayoría en el Congreso”.

Ante ello, la ministra vocera de gobierno se mostró preocupada por el hecho de que “se propongan justamente retrocesos a la posibilidad que las mujeres destinan sin interrumpir un embarazo o no, cuando está en riesgo su vida, cuando existe inviabilidad fetal o cuando fue el embarazo producto de una violación”.

En este sentido, enfatizó en la importancia de avanzar en los derechos para las mujeres “y no hacerlos retroceder”, debate en el cual la ministra fue protagonista al momento de la tramitación legislativa.

“Instalar como una tarea conseguir retroceder en el aborto en tres causales cuando ya es un derecho ganado de las mujeres es algo que nos preocupa y que no podemos decir que es solo una opinión. Creemos que es importante conversarlo, discutirlo y en eso el gobierno no se puede autocensurar ni limitar porque tiene posición, porque además mucho hemos sido parte de esa discusión y me tocó ser parlamentaria en su momento para defender esa posibilidad para las mujeres, entonces evidentemente que no queremos ese tipo de retroceso”, sentenció.