Ministra Yarza niega intervencionismo en proceso constituyente: “Estábamos hablando del programa de salud del Gobierno”

Este sábado, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, se refirió a la denuncia que hicieron en Contraloría los diputados del Partido Republicano, Juan Irarrázaval y Agustín Romero, quienes acusaron “intervencionismo electoral” a favor del Apruebo en el próximo plebiscito de salida del 4 de septiembre, tras dichos de la secretaria de Estado.

Al respecto, Yarza expresó que le “sorprendió mucho que se interpretara de esa forma o que se malinterpretara. Lo que estábamos haciendo allí era conversar con los trabajadores el 29 de marzo hablando del programa de salud del Gobierno de Presidente Boric y en el programa de salud habla que creemos profundamente en la reforma del sistema salud, de generar un sistema universal de salud”.

Y explicó que en la instancia, “lo que conversábamos allí y que yo les planteaba es que los trabajadores de la salud somos monitores de salud finalmente, y que debemos acompañar las dudas que la población tiene en términos de salud y que lo que debemos de explicar qué significa el derecho a la salud y que significa un sistema universal”.

“Es para explicar lo que significa el derecho a la salud. Es una pregunta que las personas se pueden hacer, y me parece legítimo que el ministerio acompañe las dudas que la ciudadanía tiene en relación a los grandes temas de salud. Eso en nuestra institucionalidad es promoción de la salud, educación y en salud tenemos los monitores de salud”, añadió.

La titular de Salud recalcó que “lo que allí planteábamos es una estrategia que tiene que ver con el programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y que lo hemos dicho desde el primer día que llegamos al ministerio, lo hemos dicho a los trabajadores que no queremos administrar un sistema de salud sanitario sino que queremos liderar la transformación para un sistema sanitario más justo, equitativo, que no distinga entre ricos y pobres, como la vacuna”.

En concreto, la denuncia de los diputados Republicanos se basan en dos videos sobre la intervención de la secretaria de Estado durante la asamblea nacional de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), que se realizó el 29 de marzo en Valparaíso.

En la instancia, según el primer extracto publicado por el parlamentario que dura 21 segundos, Yarza señaló que “nos queda un tremendo camino, el primer paso es la Constituyente y después a ponernos fuerte porque lo que viene es duro, pero yo estoy convencida que lo vamos a lograr, y como dice el presidente: seguimos”.

En el segundo video, que se extiende por un minuto y treinta y nueve segundos, la titular de la cartera expresó: “Por otro lado, está cómo acompañamos a la Constituyente desde los trabajadores de la salud. Entonces, yo me imagino que no podemos tener opinión en eso porque somos el Estado, pero sí podemos enseñar qué es lo que es derecho a la salud y explicar qué es lo que es un sistema único universal y en qué países existe eso, que no es en Moscú precisamente. Que es en Inglaterra, los canadienses, los uruguayos, los brasileños, los cubanos, los costarricenses”.

“Entonces, la invitación es que vamos a intentar generar una estrategia de acompañamiento en la Constituyente -junio, julio, agosto, septiembre- hasta que sea el plebiscito de salida; cuidadoso, inteligente, respetuoso de la ley, pero que podamos efectivamente en cada punto de salud tener cierta folletería y tener elementos para que nosotros -profesionales de la salud- le aclaremos a las personas qué es lo que está ocurriendo. O sea, convertirnos en monitores de salud, que es algo propio de nosotros”, continuó diciendo.

Tras las palabras de la ministra de Salud, el diputado de Republicanos aseguró que recurrirá al ente fiscalizador para que “investigue los dichos”, agregando que “las normas y las leyes son claras. Y como funcionarios de gobierno no pueden buscar favorecer a una de las opciones en el plebiscito de salida”.

“Estaremos en la Contraloría pidiendo sanciones para este descarado acto de intervencionismo electoral por parte de la ministra de Salud, que manda a los trabajadores de la salud a violar la ley y la democracia”, agregó el parlamentario.

Su par Romero, en tanto, señaló que “no podemos permitir que un gobierno utilizando el aparataje público y una ministra utilizando su cargo pretenda imponer de alguna manera su postura política”.