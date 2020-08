Ministro Bellolio por paro de camioneros: “Nosotros no vamos a aceptar que cualquier grupo ponga en riesgo la cadena de abastecimiento”

Esta mañana, el ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió en 24 horas acerca del paro de camioneros, que hoy se extiende por cuarto día tras rechazar el día de ayer las propuestas por parte del Gobierno.

Al respecto, el ministro indicó que “lamentamos que hayan rechazado la propuesta”, ya que ésta “se hizo en diálogo”, y se hizo conscientes de que los camioneros han sido víctimas de muchos ataques.

“Así como reconocemos que ellos han sido víctimas, no queremos que siga el paro, porque quienes sufren las consecuencias de dicho paro son las personas comunes y corrientes que ya han sufrido demasiado producto de la pandemia”, sostuvo.

Sobre los avisos por parte del presidente de Fedesur, José Villagrán el día de ayer, quien indicó a los camioneros que no viajaran a Temuco con mercadería pues no los dejarían pasar, el ministro detalló que había que diferenciar los casos.

“Una cosa es la movilización pacífica, que es totalmente compatible con una democracia, y otra cosa distinta es la amenaza de cortar carreteras, el ingreso a puertos y otros en los cuales no vamos a tener un doble estándar (...) Han habido operativos policiales en diferentes partes del país, la inmensa mayor parte de las veces que se ha cruzado ha sido una cosa muy transitorio y se ha actuado por parte de las policía con el objeto de restituir el orden público, porque nosotros no vamos a aceptar que cualquier grupo, el que sea, ponga en riesgo la cadena de abastecimiento o que pretenda cortar la carreteras para que las personas puedan libremente transitar”.

Esto, indicó, “no se trata de mano blanda o de mano dura”, sino que “se trata simplemente de cumplir la ley”.

“No es aceptable que alguien diga que, por ejemplo, no se puede llevar carga de alimento, si eso ocurre, obviamente que el Estado tiene la obligación de aplicar toda la ley (...) En Chile no es aceptable que alguien pretenda cortar la cadena de abastecimiento donde sea, ni tampoco que estén desviándose ambulancias u otros porque no corresponde y en eso tenemos nosotros tenemos a todas nuestras policías desplegadas en todo el territorio”, expresó.

Frente a esto y las denuncias de que este tipo de situaciones ya han ocurrido, como fueron las declaraciones del ministro de Salud Enrique Paris el viernes pasado, quien indicó que le habían llegado reportes de ambulancias que no habían podido transitar libremente y que esto había afectado a pacientes, y también de funcionarios de la salud que no podía llegar a sus lugares de trabajo, Bellolio indicó que presentarían las querellas dependiendo de lo que arrojaran las investigaciones en curso.

“Hay una investigación que está haciendo la Fiscalía, hay otras que los propios Carabineros que están sacando partes, hay investigaciones que se hacen a nivel regional, y lo que nosotros vemos es que si alguno de ellos implica tener que presentar una de estas querellas, por supuesto que lo vamos a hacer”, detalló.

Según expresó, algunos de esos proyectos de ley que los camioneros piden que se aprueben “no solo le importan a los camioneros”, sino que también “le importan al Gobierno”, y fueron rechazados “por motivos sobreideologizados”.

“Les pedimos colaboración al Congreso, que por lo menos lo ponga en votación, hay algunos de estos proyectos que llevan muchos meses esperando y no nos gusta la lógica del bloqueo de los proyectos de ley”, expresó.

“No han querido poner en tabla la ley de cambiar la seguridad o modernizar las policías, así como también el combate al narcotráfico, el combate al terrorismo (...) algunas van avanzando, pero otras no, entonces lo que nosotros le pedimos al Congreso es que tenga celeridad”, sostuvo.

Plebiscito y candidatura presidencial de Evelyn Matthei

En cuanto al plebiscito, el ministro indicó que “el Gobierno ha sido claro” en su postura, y en ese sentido, “somos neutros en termino de una de las dos opciones, pero no somos neutros en que tiene que haber la mayor participación posible y que tiene que ser seguro tanto del ámbito sanitario como el de seguridad publica”.

Sobre la posibilidad de voto para las personas Covid positivo, reiteró que ellos deben guardar cuarentena no solo por la salud de ellos, sino también para el resto.

Acerca de la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien indicó hoy en entrevista con Las Últimas Noticias que está disponible para una nueva candidatura presidencial, expresó que como Gobierno “nos parece que está dentro de lo legítimo, que puedan expresar esas opiniones”.