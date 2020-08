Ministro Bellolio por proyecto de impuesto a los súper ricos: “Esta lógica de los buenos contra los malos le hace mucho daño a Chile”

Luego del despacho de retiro excepcional de fondos previsionales administrados por las AFP, que implicó una dura derrota para el gobierno, el Ejecutivo está analizando las alternativas frente a una nueva arremetida de la oposición: el proyecto de impuesto a los súper ricos.

El ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, abordó este y otros temas en conversación con Radio Agricultura esta mañana.

Consultado sobre el traspié sufrido ayer por la nominación de Raúl Mera a la Corte Suprema, la que fue rechazada por un voto y en la que no votó el senador oficialista Manuel José Ossandón, el ministro afirmó que “yo no sé cuáles habrán sido las razones del senador para no haber llegado a esa importante votación”.

“Me parece que también hay una señal equívoca en la que un juez por según si vota de la manera que el guste a uno u otro sector político, pueda ser o no parte de la Corte Suprema. Obviamente hay una relación entre los poderes del estado y por eso que hay una ratificación de los jueces de la Corte Suprema por parte del Senado, pero de allí a que se pretendan condicionar los fallos de los jueces para que puedan ser aprobados por los senadores me parece que está en el límite. Me parece muy complejo porque le quita la independencia que debe tener el Poder Judicial”, afirmó el secretario de Estado.

Respecto al descuadre al interior de la coalición, afirmó que “esa es la importancia de tener una coalición unida, porque o si no es imposible avanzar como nuestro plan de gobierno. Se necesita esa misma coalición para finalizar este gobierno”.

Sobre la interpelación de un sector oficialista sobre que el Presidente Piñera estaría gobernando con la agenda de oposición, sostuvo que “yo siento que desde el 18 de octubre a todos nos cambió la agenda. Y también se le cambió a la oposición, ha habido una oposición disponible para llegar a acuerdos y otra que desde ese momento ha intentado desestabilizar al gobierno”.

“Estamos en una cuestión compleja. Ese ambiente a quién le hace mal, a las personas de clase media y vulnerables. Son ellos los que terminan más perjudicados. Si la política termina siendo radicalizada entre polos que no se pueden hablar el que pierde es el ciudadano corriente, que está esperando que sus urgencias sean las urgencias del gobierno”, añadió.

A continuación indicó que “nosotros tenemos un interés de seguir con nuestro programa de gobierno, pero por una cuestión de realismo, ajustando a lo que estamos viviendo. Si nosotros no esperábamos tampoco que viniera esta pandemia. Y por lo mismo la pandemia nos obliga a reorientar nuestro recursos porque los dolores de las personas son distintos y nosotros tenemos que entenderlo”.

Impuesto a los súper ricos

Al ministro Bellolio también se le preguntó sobre el impuesto a los súper ricos impulsado por un sector de la oposición, a lo que replicó que “a mí no me gusta esta idea, que es lo que se ha ocupado en los populismos de otras partes del mundo, que frente a problemas complejísimos hay soluciones facilísimas, y que conjuntamente existe esta idea que unos son los malos, los poco solidarios, los miserables y otros son los héroes. Esa lógica divisoria y simplista hace daño cuando uno discute en política. Así es como opera el populismo, reduce una materia muy compleja a un slogan y va extorsionando a su paso a quienes dudan o piensan distinto: o están conmigo o están contra el pueblo”.

Respecto al proyecto como tal, señaló que “no se sabe exactamente qué es lo que se quiere gravar. Se dice que es un impuesto al patrimonio para financiar el IFE. En primer lugar el IFE ya está financiado y el gobierno ha hecho todos los esfuerzos para reorientar recursos al interior del Estado para financiar las urgencias sociales”.

“Si la idea es generar generar recursos para financiar gasto social en los próximos años, el gobierno ya ha presentado una propuesta y por supuesto que vamos a estar disponibles a discutir nuevas formas de encontrar financiamiento”, acotó.

Consultado sobre si tienen alguna estrategia para neutralizar esta iniciativa, afirmó que “hay distintas alternativas. A nosotros no nos gusta la idea de que a través de un resquicio se pretenda instalar un impuesto para un fin específico. Sería una cuestión innovativa y un resquicio que, a través de una reforma constitucional, crearía un impuesto. Estamos viendo distintas alternativas, y si de verdad algunos de buena fé piensan que necesitamos recursos para pasar la pandemia o empezar la reactivación, obviamente que estamos dispuestos a discutir. Pero esta lógica de los buenos contra los malos, de los miserables contra el pueblo le hace mucho daño a la democracia en Chile”.

La Araucanía

Finalmente el vocero se refirió al tema de La Araucanía, lugar donde se han recrudecido los hechos de violencia en los últimos días.

Al respecto sostuvo que “La Araucanía necesita y se merece urgentemente paz. Nos hace otra reflexión, que es que frente a acciones fuerza que son antijurídicas hay una obligación de actuar por parte del Estado, para reestablecer el imperio del Derecho, porque de lo contrario se conduce a esta lógica de autotutela. Y ninguna forma de violencia es aceptable, ni la que quema los jardines infantiles o se toma los municipios o incendia fundos, ni tampoco los que pretenden tomarse justicia por sus propias manos”.

Sobre la huelga de hambre sostenida por algunos comuneros mapuche que acusan ser prisioneros políticos, señaló que “hay abierto diálogo en el nivel que corrresponde. Recordemos que él (Celestino Córdova) está condenado por un crimen muy grave. Y se está conversando sobre qué ámbitos que tengan que ver con beneficios carcelarios se puedan tomar”.

“Pero por supuesto que nosotros en Chile no tenemos presos políticos. Las personas que están presas lo están porque tenemos tribunales de justicia independientes que los han condenado. Por eso mismo, nosotros como gobierno no podemos revocar las decisiones que los tribunales han tomado. Cosa distinta tiene que ver con beneficios penitenciarios y eso corresponde al Ministerio de Justicia. Nos interesa que ninguna persona esté compleja en materia de su vida, para nosotros como gobierno proteger la vida de las personas es esencial”, finalizó.