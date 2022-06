Ministro Jackson: “Vamos a tener que trabajar desde el 5 de septiembre en cómo hacemos viable la mayor cantidad de nuestro programa de gobierno”

El ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, realizó este domingo una evaluación de lo que fue la semana para el gobierno en el contexto de una paralización de los trabajadores del cobre producto del anuncio de cierre de la fundición Ventanas de Codelco, el aumento en la percepción en la inseguridad de la ciudadanía, los números que dan cuenta de un aumento en la opción rechazo para el plebiscito del 4 de septiembre próximo y las críticas que ha recibido de senadores socialistas.

Respecto a este último punto, aseguró en Tolerancia Cero de CNN Chile que él se ha reunido con todas las bancadas del oficialismo. “Yo al menos, estoy 100 por ciento disponible para mejorar y no solo mejorar, sino que tomar todas las críticas constructivas”, aseguró escuetamente al abordar la polémica con los legisladores del PS y planteó que hubo un “error” en la comunicación respecto al cierre del Senado.

“Yo no comuniqué que el Senado se acababa”, remarcó.

En esa línea, el encargado de la relación política entre La Moneda y el Congreso aseguró que fue una semana de “dulce y agraz”. A juicio de Jackson, lo “dulce” fue volver al diálogo con los trabajadores del cobre, mientras que los números de desaprobación del Presidente Gabriel Boric fue el “agraz” del secretario de Estado.

“Muchas personas -si es que uno desagrega las encuestas- lo que ves es que los sectores de menores ingresos hoy está habiendo una mayor exigencia hacia el gobierno (...), familias que no lo están pasando bien, con quienes empatizamos. Probablemente son familias que no quieren escuchar excusas, que no quieren escuchar traspiés”, explicó Jackson respecto a los últimos números de aprobación del gobierno en conversación con Tolerancia Cero.

Consultado respecto a materias de seguridad y una falta de empoderamiento del gobierno en el asunto, afirmó que “la ministra del Interior tiene todo el empoderamiento que se puede dar tanto del Presidente como del Comité Político (...) su labor ha ido in crescendo en cuanto a empoderamiento”.

En esa línea, el ministro adelantó que entre esta semana y la siguiente, se van a ingresar indicaciones a los proyectos que crean el Ministerio de Seguridad, reforma a la Ley 20.000 para “robustecer la persecución al narcotráfico” y “el tema de armas y de inteligencia que son prioridades para el gobierno”, afirmó el ex diputado.

“Hay una preocupación real de las familias hoy día, de que en la calle no está fácil la cosa”, reconoció el ministro respecto a asuntos de seguridad.

Programa de gobierno y proceso constituyente

Respecto a los números de las últimas encuestas, que muestran un aumento de la intención de votar Rechazo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre, donde se someterá a votación popular la propuesta de nueva Constitución y que, el resultado del proceso podría definir parte del programa de gobierno de Gabriel Boric, el ministro de la Segpres aseguró que si gana el Rechazo buscarán opciones para llevar a cabo el plan del mandatario.

“Vamos a tener que trabajar desde el 5 de septiembre en cómo hacemos viable la mayor cantidad de nuestro programa de gobierno”, manifestó el secretario de Estado, quien afirmó que desde el Ejecutivo también hay estudios de opinión que muestran números similares: “No iguales, pero hay tendencias que son similares”, reconoció, sin adelantar ningún plan del Ejecutivo de no aprobarse la nueva Carta Magna.

“Hay una muy mala evaluación de lo que ha sido el proceso, de los convencionales y de los episodios que han ocurrido, los cuales han tenido mucha repercusión mediática”, afirmó Jackson enumerando una serie de problemas de la Convención Constitucional que estarían motivando la opción del rechazo.

“(...) Estamos hablando de que ha habido un proceso que con los errores y todo, cumple con el estándar democrático. Puede no gustarte el texto y eso es lo legítimo. La gente puede leer y puede decir ‘no me gustó el resultado final, me gusta más la Constitución actual’. Hay gente que dice ‘me gusta la actual y quiero ver si se puede reformar”, explicó al ministro respecto a lo incierto del resultado del plebiscito de septiembre.

Ser oposición versus ser gobierno

Consultado sobre si hay una autocrítica desde que llegó al Ejecutivo, el titular de la Segpres aseveró que hay claras diferencias entre la labor que desempeñó en un puesto u otro.

“En lo personal, estar en el poder Ejecutivo es más, tiene más dimensiones de las cuales uno tiene que hacerse cargo que en el Legislativo. Hay más carga de responsabilidad”, dijo Jackson, quien aseguró que mientras fue un opositor al gobierno de Sebastián Piñera, fue en el contexto del estallido social y las actuaciones de las autoridades anteriores, las que motivaron muchas de las duras críticas del pasado.