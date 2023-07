Mirosevic afirma que “es difícil creer” que diputada Pérez no conociera los convenios entre el Serviu de Antofagasta y Democracia Viva

El renunciado presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, se refirió a la polémica que gira en torno a la diputada de Revolución Democrática (RD) Catalina Pérez, luego de que se diera a conocer que la fundación Democracia Viva, presidida por su ex pareja, firmara un convenio por $426 millones con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Antofagasta, encabezada en ese entonces por su exjefe de gabinete, Carlos Contreras.

“Han sido momentos muy difíciles a propósito de la diputada Pérez (RD), el hecho de la suspensión y no de la renuncia, por supuesto que trajo problemas. Yo creo que lo mejor hubiera sido una renuncia y hubiésemos evitado todas las discusiones que se dieron posterior a eso, pero bueno, esa es una decisión que depende de ella”, indicó el parlamentario del Partido Liberal (PL).

En este sentido, Mirosevic insistió en que “una renuncia, hubiera sido más claro” por parte de la parlamentaria.

Por otro lado, y tras ser consultado si creía que la parlamentaria no sabía del convenio existente entre el Serviu y Democracia Viva, el diputado de PL fue enfático en señalar que “es difícil creerlo, sinceramente, y creo que ella y en particular, el actuar de aquellos que dirigían la fundación, han generado un problema gigante, un problema al gobierno, pero también un problema a la generación porque se pone bajo sospecha los liderazgos políticos jóvenes y eso no corresponde, es injusto que se extienda esa crítica al resto. Por lo tanto, creo que es difícil creerlo”.