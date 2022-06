Monsalve cierra la puerta a opción de estado de excepción en la RM

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve abordó este lunes la investigación que se está llevando adelante por el crimen del cabo segundo de Carabineros, David Florido Cisterna, ocurrido el viernes pasado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

El funcionario murió luego de recibir un impacto de bala en la cabeza tras ser atacado a tiros cuando acudió a un operativo policial en una barbería de la citada comuna.

Sobre el homicidio del efectivo policial, Monsalve aseguró que “se está llevando adelante la investigación, obviamente es una investigación muy importante. Hoy tuvimos un comité policial y están puestos todos los recursos disponibles por parte de las policías para poder identificar y detener a los responsables del asesinato del cabo Florido Cisterna”.

Monsalve entregó las declaraciones saliendo de La Moneda rumbo a Quilpué, para asistir al funeral del cabo segundo Florido Cisterna.

“No da lo mismo asesinar un Carabinero en Chile. Tanto así que no da lo mismo, que el Código de Justicia Militar entrega sanciones muy severas para aquellas personas que cometen delitos de esta gravedad. No se puede decir que da lo mismo, a nadie en Chile le da lo mismo. Me parece que es grave tratar de instalar esa idea”, agregó Monsalve.

La autoridad explicó que “el artículo 416 del Código de Justicia Militar sanciona a quienes cometan un asesinato contra un funcionario de Carabineros en ejercicio de sus funciones. El castigo, las sanciones que se aplican, van de 15 años y un día a presidio perpetuo calificado. Esperamos que se tome detenido con prontitud a los responsables y que la justicia aplique la máxima pena posible”.

Asimismo, frente a las peticiones de que se decrete Estado de Excepción en la Región Metropolitana por el aumento de hechos de violencia, el subsecretario lo descartó: “No se está evaluando un estado de Excepción en la RM”.

Propuesta de Delgado

En la víspera, el exministro del Interior de Sebastián Piñera, Rodrigo Delgado, al abordar los hechos de violencia, había puesto sobre la mesa la opción de un Estado de Excepción Constitucional en la Región Metropolitana.

“¿Por qué no pensar, el día de mañana, en un Estado de Excepción en la Región Metropolitana que pudiese dar garantías?”, señaló en Megavisión, agregando: “porque ojo, el Estado de Excepción, para que se entienda bien, no es necesariamente coartar la libertad de las personas como se pensó que se iba a hacer en la Macrozona Sur”.

En ese contexto, añadió que en el sur “nunca se aplicó, por ejemplo, un toque de queda, lo que sí se hizo fue el apoyo de las Fuerzas Armadas a la labor policial”.