Muñoz explica frase sobre cometer un “sacrilegio” con la Constitución durante discusión de postnatal: “No puedo darle un portazo a un debate que es de urgencia”

Este martes, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, se refirió su polémica alocución en el Senado en el marco del debate del proyecto de postnatal de emergencia, luego de que el pasado 3 de junio sostuviera en la sala que prefería "cometer un sacrilegio con la Constitución y ser destituida que pasar por sobre una demanda urgente de las madres”.

Dichos que provocaron cuestionamientos tanto de parlamentarios del oficialismo como también de la oposición, quienes sostuvieron que esta frase “estuvo de más”

En conversación con Radio Universo, Muñoz pidió entender la frase en el contexto de la discusión parlamentaria y explicó “cuando a mi se me interpela porque no puedo poner en debate un proyecto que tiene dos interpretaciones de admisibilidad e inadmisibilidad, yo creo que ahí no estoy faltando en nada haciendo un sacrilegio a la Constitución”.

La senadora aseguró que con esta decisión se está apegando a las normas constitucionales y a las del reglamento del Senado. "Nosotros tenemos el deber de poner en debate, y fundado en normas que nos respaldan, la admisibilidad o no de un proyecto de ley. Entonces, cuando a mi se me dice que no puedo poner en debate aquello, yo digo, bueno, entonces cometo un sacrilegio”, dijo.

“No puedo darle un portazo a una iniciativa, no puedo darle portazo a un debate sobre un tema que es de urgencia, que es drámatico. Entonces, cuando se me interpela desde la derecha, que no puedo poner un debate de admisibilidad, yo sí puedo ponerlo”, agregó.

Muñoz explicó que en el marco de la pandemia, planteó en la sala que cada proyecto que estaba relacionado estrechamente con la emergencia sanitaria pasa directamente a las comisiones porque es de suma importancia.

“Es lo que propuse en la sala y es lo que al final acordó la propia sala realizar. Es un camino para poder conocer además la opinión de fondo del Gobierno, porque ha sido su reacción a no querer patrocinar un proyecto que tiene dos interpretaciones: Una, que es inadmisible porque irroga gasto fiscal, y otra, que el costo que podría irrogar es colateral, dado que son recursos resguardados por la ley de presupuestos”, sostuvo.