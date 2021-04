Muñoz dice que una primaria de Unidad Constituyente en que compitan “todos contra todos” no es “el mejor escenario” porque se dispersarán los votos del socialismo democrático

El presidente y abanderado a La Moneda del PPD, Heraldo Muñoz, abordó los resultados revelados ayer por la encuesta CEP y también se refirió a una eventual primaria de la oposición para definir al candidato presidencial. Sobre este último sostuvo que

Consultado por Radio Duna sobre las posibilidades de que se materialice la preprimaria presidencial con el Partido Socialista (PS), Muñoz explicó que existe “un camino de acuerdo con el PS” y agregó que “vamos a persitsir en eso en la medida de lo posible, con cualquiera modalidad eso se determinará, también hablamos de una primaria legal del mundo socialista democrático, lo que no se ve muy factible, porque los que podrían participar han expresado más bien sus serias dudas sobre eso”.

“Quizás terminemos yendo simplemente a la primaria de la Unidad Constituyente, compitiendo todos contra todos, no es el mejor escenario, porque vamos a tener los votos del socialismo democrático, de la social democracia, los vamos a tener dispersos, pero quizás ese sea el camino definitivo, faltan todavía dos semanas, pero hay que tomar la decisión en el intertanto”, comentó.

Respecto a la carrera presidencial, Muñoz aseguró que “(el candidato) el más complicado para Joaquín Lavín sería yo, porque yo soy un candidato que apela a cambios estructurales pero con moderación, con capacidad para gobernar, con generar confianza, eso es lo que la gente dice respecto a mí”.

En esta línea, dijo que al jefe comuna de Las Condes “le conviene” que su contendor en la segunda vuelta sea el también alcalde Daniel Jadue -abanderado del PC- porque implicaría un escenario “más polarizado”, “más radicalizado”.

En tanto, sobre la positiva evaluación que tuvo la presidenta del Senado, Yasna Provoste, en la Encuesta CEP, el líder del PPD dijo que la parlamentario “ha hecho un trabajo muy encomiable desde hace tiempo, es una figura conocida de la política, pero como presidenta ha tomado una actitud constructiva, la gente lo valora, no me sorprendió su valoración”.

Diálogo del gobierno con el Congreso

El Presidente Sebastián Piñera recibirá este viernes, a las 10.00 en La Moneda, a la senadora Yasna Provoste (DC) y al diputado Diego Paulsen (RN) con miras a buscar un entendimiento que recupere el clima político y que permita avanzar, entre otras materias, en ayudas sociales y modificaciones tributarias. El objetivo, dicen en el oficialismo, es lograr un pacto que le dé gobernabilidad a lo que resta de mandato.

Sobre este encuentro, Muñoz dijo que “esperaría un diálogo abierto, franco, para la búsqueda de acuerdos para este momento tan duro que vive el país” y aseguró que “el país está caminando por una estrecha cornisa”.

“Ha quedado claro con la encuesta CEP que aquí hay una dimensión de populismo, que es un atajo, pero que no es un camino de un Chile justo y un Chile estable que es lo que desea la mayoría de la gente que se considera, de hecho, de centro en la encuesta”, expresó.

Respecto a los objetivos de la reunión, el presidente del PPD dijo que espera “que se aborde de manera firme una profunda reforma tributaria, lo que yo he mencionado como un plan de justicia tributaria, que pueda financiar una renta básica lo más universal posible ahora para que la gente no siga retirando (dinero) de sus fondos previsionales y que sea la base para seguir financiando las reformas sociales que nuestro país necesita”.

“Ojalá quiera concordarse una reforma profunda al sistema de pensiones. Esos dos temas, a mi juicio, debieran ser abordados y ojalá resuelto por el conjunto de actores amplios. No solo por mesas de la Cámara y el Senado, los presidentes de partido, creo que los candidatos presidenciales tenemos algo que decir, las organizaciones sociales, tiene que haber un diálogo amplío (...) que no se excluye a nadie de los actores principales”.

Popularidad de Pamela Jiles

Sobre los resultados de la CEP, Muñoz también expresó que “hay un problema con las instituciones. Tenemos un gobierno absolutamente en el suelo, el gobierno del 9%, que no tiene rumbo, no tiene dirección. El Presidente de la República no logra alinear a su propia coalición”.

En particular, el presidenciable también fue consultado por la figura de la diputada Pamela Jiles, quien logró un alto nivel de conocimiento (91%) y se alzó como el personaje político mejor evaluado (54%) y con menor tasa de rechazo (28%)

“La gente quiere ingresos para poder sobrevivir y ella ha encontrado la tecla que es los retiros, se ha adueñado de eso, pese que han sido otros parlamentarios los que han promovido igualmente o antes que ellos”, dijo.

En esta línea, comentó que Jiles tiene ·capacidad de conocer bien los medios de comunicación, particularmente la TV y las redes sociales” y que además “ha expresado un sentir de un sector importante de la ciudadanía, que no quiere la política, no quiere la élite, y ella tiene una respuesta concreta”.

Sin embargo, advirtió que “Trump también interpretaba a una parte importante de la sociedas en EE.UUU, pero quién no podría decir que eso no era populismo”.

Si uno cuenta la aprobación y la desaprobación, yo aparezco en la centro izquierda como el mejor evaluado sobre Yasna Provoste y Ximena Rincón

Estamos lejos de estar donde quisiéramos estar ubicados, ese es un problema para todo una centro izquierda, centro centro izquierda, socialdemocráta, progresista