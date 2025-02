Natalia Piergentili (PPD) por presidenciales: “Si Bachelet se decide, veo difícil que Tohá sea candidata”

En un nuevo capítulo del programa Desde la Redacción de La Tercera, la extimonel del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, se refirió al panorama presidencial en el oficialismo. Y es que aún hay dudas en el sector ante las eventuales candidaturas de la exmandataria Michelle Bachelet, y de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Con respecto a la figura de la expresidenta, Piergentili señaló: “Yo no tengo problema con que ella sea la candidata. Mi problema es que el sector, si es que esto puede llamarse sector, no tiene un proyecto nítido”.

En esa línea, sostuvo que “el relato no puede ser juntarse todos contra la derecha y que eso sea lo que nos aglutine, eso sea el engrudo que nos pegue. Yo creo que eso no es correcto, no está a la altura de lo que el país necesita hoy día”.

Dicho eso, agregó que le “cuesta” ver una candidatura del PPD, porque aún no ve “una línea política del PPD para enfrentar las próximas elecciones”, pese a la declaración pública de la colectividad dirigida por Jaime Quintana en apoyo a la titular de Interior.

Consultada sobre si apoyaría a Tohá o a Bachelet, la también vicepresidenta del PPD respondió que “si la presidenta Bachelet toma una decisión favorable, veo muy difícil que Carolina sea candidata”.

“Desde mi humilde postura de militante y observadora de la realidad, creo que si Bachelet decide ir, no hay nada más que hacer. Ni Tohá, ni ningún otro”, puntualizó.

Para cerrar, Piergentili fue consultada sobre si cree que Tohá tiene margen de crecimiento, considerando los sondeos. Ante la pregunta, contestó que “es muy difícil que crezca siendo ministro del Interior porque es quizás el ministerio más complejo de todos, el que siempre paga costo. Yo creo que ella tiene margen de crecer en la medida en que, claro, no esté en la primera línea y que defina cuál va a ser su rol”.