“Ninguno de nosotros ha presentado la renuncia, ni se nos ha solicitado”: Bellolio y Delgado abordan situación del comité político tras derrota del gobierno en el TC

“No, no renuncié”. Así contestó esta mañana el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en medio de las especulaciones sobre el futuro del comité político luego de que ayer el Tribunal Constitucional (TC) rechazara el requerimiento presentado por el gobierno que buscaba frenar el proyecto de tercer retiro de los fondos de AFP aprobado en el Congreso, el que no contaba con el respaldo del oficialismo.

“En un régimen presidencial, el Presidente así como nos convoca, también puede pedirnos que demos un paso al costado y nada de eso ha ocurrido. Nosotros seguimos trabajando, pero de verdad que hay mucha especulación al respecto”, sostuvo el jefe de gabinete en conversación con el programa Mucho Gusto de Mega.

En paralelo, en entrevista con Radio Infinita, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, también salió a aclarar la situación de los ministros al interior del comité político. “Ninguno de nosotros ha presentado la renuncia ni se nos ha solicitado. Nosotros vamos a seguir trabajando con todo lo que tenemos hasta que el Presidente nos pida otra cosa”, expresó.

“De eso se trata este régimen en donde el Presidente quien es ejerce el liderazgo, ejerce su facultad y nosotros vamos a seguir trabajando para mejorar las ayudas en la pandemia, para mejorar la situación de la pandemia y luego por la recuperación del país”, dijo.

Bellolio también reconoció que “las últimas semanas han sido muy complejas, muy difíciles, seguramente las más difíciles que a mí han tocado vivir, no solo como ministro sino también en el Congreso”. Sin embargo, enfatizó que “los gobiernos no se acaban cuando van al TC, se acaban cuando se termina su periodo de 4 años electo democráticamente”

Supuesto quiebre en el comité político

Consultado por Mega sobre un eventual “quiebre” en el comité político y si la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, estaba “aislada”, Delgado negó esa versión. “En un grupo humano de personas (...) obviamente hay distintas miradas y distintas sensibilidades y podemos tener visiones distintas, sí”, respondió.

Más tarde, la misma Rubilar abordó el tema en conversación con el programa Bienvenidos de Canal 13. “La verdad es que he tratado de transmitir que la semana pasada tuve una conversación con el Presidente, bien humana, bien de corazón abierto, al respecto del rol de cada uno y el rol que debía cumplir el gobierno. Pero usted comprenderá que las conversaciones entre un Presidente y una ministra, sobre todo en la entidad presidencial, son privadas. Y he tratado de mantener eso, así que le pido mantener eso”, sostuvo sobre versiones respecto a que habría conversado con el Mandatario sobre su salida del gabinete.

Además , la ministra valoró los dichos de la presidenta del Senado, Yasna Provoste. “Como gobierno agradecemos enormemente las palabras de la presidenta del Senado luego que el Presidente promulgara ayer la reforma constitucional, que lo hizo rápidamente acatando el fallo del TC. Sus palabras son una luz de esperanza en momentos difíciles, en que parece que el diálogo no está presente, en momento en que parece que cada uno saca sus réditos personales”.

“No fue un error haber concurrido al TC”

Esta mañana, los ministros también abordaron la decisión del TC respecto al requerimiento del gobierno. Tras conocerse la determinación del organismo, el ministro Iván Aróstica explicó que éste fue desestimado “en el sentido de que carece de fundamentos completos. Si bien tiene fundamentos, es un extenso escrito, faltó hacerse cargo de algunos antecedentes, tal como lo dijimos en la mañana”.

Esos antecedentes, relató Aróstica, “son básicamente la sentencia del TC del 30 diciembre. Esa sentencia tiene dos factores importantes que su excelencia no los consideró: uno es el voto de cinco ministros que estuvieron por no admitirlo ya en esa ocasión. El Presidente de la República tiene perfecto derecho a no estar de acuerdo con ellos, pero tiene que decirlo en su requerimiento. (Explicar) por qué esos ministros, en el sentir del Presidente de la República, están equivocados”.

Sobre la estrategia del Ejecutivo, Delgado explicó que “en el segundo retiro el TC falló en derecho algo distinto a lo de ayer. Nos tenemos que hacer cargo de la jurisprudencia, de los datos previos, y si el TC tiene un cambio de criterio está bien conocerlo. Si tú tomas lo que es el historial de fallos del TC no fue un error haber concurrido al TC (...) Teníamos que hacerlo”.

“Te reconozco que perdimos en el TC, en la vida uno tiene que reconocer cuando uno pierde”, comentó el ministro del Interior.

En tanto, Bellolio reconoció que “fue una sorpresa” escuchar a uno de los ministros del tribunal hablando con los medios de comunicación. “Eso es bastante inédito”, dijo, referente a las declaraciones que Aróstica emitió la mañana de ayer martes donde adelantó que “todos los ministros van a abocarse no a repetir lo que dijimos el 30, no tiene sentido eso. Si alguien cree que vamos a calcar eso, no. Han ocurrido (nuevos) acontecimientos”.

Sobre la resolución del organismo, el vocero sostuvo que “fuimos al TC basados en que ya había habido un fallo en el mismo sentido”.

“Que el argumento sea que habían un par de artículos que cambiaron no es parte de lo que dice la mecánica misma del tribunal, ni de las facultades que están expresas en la Constitución”, agregó el exdiputado.