“No aparece como conveniente”: Cordero descarta cerrar Punta Peuco o adaptarlo para internas embarazadas

A través de un oficio dirigido a la Cámara de Diputados, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, descartó el cierre de Punta Peuco, penal que actualmente mantiene recluidos a militares en retiro y exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad.

“Atendida la situación de sobrepoblación que actualmente enfrentan los establecimientos penitenciarios en todo el país, en concepto de esta Administración no aparece como conveniente impulsar medidas que impliquen el cierre de establecimientos o el traslado masivo de personas privadas de libertad entre distintos recintos penales”, señaló Cordero en el escrito enviado el pasado 21 de junio, según La Segunda.

Además, el secretario de Estado desestimó la posibilidad de adaptar el penal para internas embarazadas o con hijos, en respuesta a tres solicitudes de acuerdo enviadas por la Corporación y que buscaban transformar el uso del recinto ubicado en la comuna de Til Til, a 64 km de Santiago.

“Es del caso señalar que la ubicación geográfica del Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco no lo hace un lugar idóneo para la custodia de mujeres embarazadas y/o que permanezcan al cuidado de sus hijos lactantes”, sostuvo la autoridad de gobierno.

El pasado 17 de agosto de 2023, la expresidenta Michelle Bachelet aseguró que ella ordenó el cierre de centro de penitenciario en cuestión, pero no se produjo. “Di la orden, no se produjo, no me hicieron caso, pero…”, dijo en esa oportunidad.

En su respuesta, aunque no lo dice directamente, la otrora mandataria se refería a Jaime Campos, quien fuera ministro de Justicia en su segundo mandato. Según contó en marzo de 2018 el propio Campos -de acuerdo al relato del en ese entonces presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco- él se negó a la orden, incluso frente a la propia Michelle Bachelet.