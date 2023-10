“No es responsable hacer uso de una Constitución en esos términos”: abogados especialistas en migración piden a la comisión mixta eliminar la referencia a expulsiones

Este miércoles se instaló la comisión mixta, la instancia que preside el consejero Carlos Recondo (UDI) y que está integrada por un total de seis consejeros y seis comisionados para hacerse cargo de las 32 observaciones de los expertos que no fueron aprobadas ni rechazadas por el pleno del Consejo.

Una de esas observaciones apunta a la norma que regula la migración. La parte del artículo en disputa plantea que “los extranjeros que ingresen al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, serán expulsados en el menor tiempo posible o devueltos a su país de origen”.

Por lo mismo un grupo de 17 abogados -especialistas en migración y vinculados a organismos como las clínicas jurídicas de migrantes de la Universidad Diego Portales, Universidad Alberto Hurtado, Servicio Jesuita Migrantes, entre otros organismos- enviaron una carta para hacer un llamado a los 12 integrantes de la comisión mixta para arreglar esta norma.

El artículo en disputa fue incluido en el texto por el Consejo -promovido por la bancada republicana-, pero los comisionados propusieron eliminarlo. Dado que el Consejo no aprobó la observación de los expertos, la comisión mixta ahora tiene que pensar en una propuesta de solución para este norma.

“La pregunta a la que invitamos en esta carta es a si es realmente necesario, y más importante, eficiente incluir esta materia en la redacción final que se proponga a la ciudadanía”, se lee en los párrafos de la misiva firmada por la abogada Gabriela Hilliger, Francisca Vargas, Alexis Torreblanca, Alonso Grant y otros 13 especialistas.

“Algunos han defendido la necesidad de este artículo en la frase ‘serán expulsados en el menor tiempo posible’, en alusión a las personas que ingresaron por paso no habilitado. Dicha frase, no deja de ser un deseo, sin correlación con la complejidad que conlleva todo proceso de expulsión (...) No es responsable hacer uso de una Constitución (la norma fundamental de un Estado) en esos términos”, se lee en la carta.

Por lo anterior los firmantes agregan: “Es de esperar que en comisión mixta se elimine la referencia a las expulsiones, por lo innecesario que resulta incluir una materia que, como lo reconoce la misma propuesta, debe ser de rango legal. El fenómeno de movilidad humana es muy dinámico, y así mismo lo ha experimentado nuestro país y el debate legislativo en el congreso. A su vez, la propuesta adolece de problemas técnicos en su redacción que puede generar problemas en la interpretación que se haga a nivel jurisprudencial. Nuestra ley de migración y extranjería es de hace poco más de un año (entró en vigencia en febrero de 2022) y regula de manera exhaustiva la materia”.

En el cierre de la carta, los abogados hacen un llamado “a que se pueda producir un debate responsable que permita que un fenómeno complejo como es el de la movilidad humana se aborde en dicha complejidad con los estándares que corresponden desde un enfoque de derechos humanos, así como del legítimo reconocimiento de los Estados de diseñar políticas públicas eficientes que permitan una adecuada convivencia entre todos y todas quienes habitan el país”.