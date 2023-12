“No están los tiempos para darse gustitos políticos”: Bachelet apunta contra la oposición por negativa a reformas del gobierno

La expresidenta Michelle Bachelet participó la mañana de este jueves en el seminario “¿Y ahora qué? Perspectivas para la democracia”, oportunidad en la que aprovechó de entregar un férreo respaldo al gobierno, pero además arremetió contra la oposición por la negativa a llegar a acuerdos para aprobar las reformas emblemáticas del Ejecutivo.

Se trata de la primera actividad de la exmandataria tras el plebiscito constitucional del domingo. Previo al referéndum, Bachelet tuvo un activo rol durante el cierre de la campaña oficialista por el “En contra”, opción que se impuso ante el “A favor”. Esto provocó que se convirtiera en el blanco de diversas críticas desde la oposición, incluso de una exministra suya, la ahora timonel de Demócratas, Ximena Rincón.

La situación provocó que dentro del oficialismo, desde Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, defendieran a la ex Jefa de Estado. Esta última también tuvo un cruce de declaraciones el propio 17 de diciembre, con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien cuestionó a la expresidenta por sus dichos respecto a la propuesta del Consejo.

En su intervención en la actividad de esta jornada, organizada por Horizonte Ciudadano y Rumbo Colectivo, Bachelet señaló: “La agenda de desafíos del país es enfocarse en resultados importantes para la vida de las personas. Y muchos de los problemas que hoy enfrentamos como país no son, como algunos pretenden hacer creer, responsabilidad exclusiva de este gobierno, porque el país no se inventa cada cuatro años ni se refunda con cada elección.

La otrora primera autoridad del país también se refirió a la necesidad de llegar a consensos para sacar adelante iniciativas emblemáticas como la reforma previsional: “Los acuerdos deben introducirse en resultados e ir en directo beneficio a la población, de ayudar a las personas en su vida diaria. Y eso es lo que debemos aspirar y eso es lo que toda la clase política debiera colaborar”.

Fue en ese punto que la también ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas apuntó contra la oposición por la negativa antes las propuestas del Ejecutivo: “Las declaraciones de la derecha que señalan que, y voy a citar, “la oposición no deberá ceder ni un centímetro a las reformas del gobierno”, término de la cita, a mi juicio hacen daño. Y no hacen daño al gobierno, sino que hacen daño a las personas. A quienes ya no pueden seguir esperando que sus problemas urgentes se resuelvan”.

“No están los tiempos, yo diría, para darse gustitos políticos. Bueno, nunca están los tiempos para darse gustitos políticos”, recalcó la expresidenta.