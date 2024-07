“No me parece leal”: timonel PS emplaza al PC tras críticas al gobierno por salida de Lagos y operativo en Villa Francia

Antes de celebrar la reunión oficialista en París 873, sede del Partido Socialista (PS), la timonel de la colectividad, Paulina Vodanovic criticó la postura que tomó el Partido Comunista (PC) tras la salida como asesor de la Subsecretaría del Interior de Juan Andrés Lagos y los recientes cuestionamientos a la ministra del Interior, Carolina Tohá, tras un operativo policial realizado este sábado por el OS9 de Carabineros en Villa Francia.

Sobre eso último, el presidente del PC, Lautaron Carmona solicitó a la ministra Tohá información sobre la redada y que “expliquen cuál fue la razón, qué había detrás, pero si fue fallido, es un hecho muy serio de gravedad, porque afecta la confianza que comunidades deben tener en un gobierno como el nuestro”.

Ante esto, Vodanovic zanjó que “la democracia descansa en principios bastante fundamentales y evidentes que son la separación de funciones. El Poder Judicial es totalmente autónomo del Poder Ejecutivo y más aún la Fiscalía, que es un órgano autónomo constitucionalmente, de manera tal que pretender exigirle información o explicaciones al gobierno de diligencias decretadas por la Fiscalía no solo políticamente es un absurdo, sino que además es algo que escapa a nuestra institucionalidad y a nuestra legalidad”.

Con respecto a la tensa relación del PC y el gobierno, que se acrecentó con la salida de la Subsecretaría del Interior del histórico militante PC Juan Andrés Lagos, quien en un punto de prensa junto a Carmona acusaron que la decisión tendría tintes anticomunistas y que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ni nadie del gabinete les entregó una explicación sobre su desvinculación, la militante socialista manifestó que “hay complicidades que son bastante evidentes. Hay una crítica del Partido Comunista hace bastante rato a la gestión del gobierno y en particular a la persona del Presidente de la República en materia internacional y en distintos temas que son de público conocimiento. En eso el Partido Socialista ha tenido una sola voz de apoyo al Presidente en todas estas materias y particularmente en lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos a lo largo y ancho del mundo”.

Al ser consultada en cómo efectan este tipo de críticas al oficialismo remarcó que “la verdad es que venimos precisamente a una reunión donde se tratan estos temas. Comentar temas partidarios por la prensa no me parece leal. Me parece que lo que corresponde es hacerlo en las instancias que nosotros mismos nos hemos dado, como son las reuniones con los presidentes de partidos o las reuniones que tenemos periódicamente”.

Crece la tensión con el PC

Tras los intensos cuestionamientos por la permanencia de Lagos en la Subsecretaría del Interior, el subsecretario Monsalve desmintió que no le hubiera informado a Lagos de su salida, refutando la versión que levantó el PC, además en una reciente entrevista con La Tercera indicó que “no es bueno para el ejercicio de mis funciones tener diferencias públicas con quien te asesora”.

Esta no ha sido la única respuesta que han tenido desde el gabinete, la ministra Tohá también respondió a los cuestionamientos por el operativo en Villa Francia: “No me ofende porque sé el rol que tengo y entiendo que estas cosas no empezaron conmigo. Pero sinceramente creo que aquí se ha actuado con transparencia. O sea, por eso hay una audiencia, por eso hay una ministra que da la cara desde el primer momento por este procedimiento, por eso se entregan todos estos antecedentes”.

Y añadió: “hay desconfianza al otro lado. Y eso me sorprende que haya desconfianza, porque tenemos una historia, yo personalmente la tengo, en los temas de seguridad hemos sido serio”.