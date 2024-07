“No me voy a pronunciar”: Lautaro Carmona evita dar su postura sobre legitimidad en elecciones venezolanas

La tarde de este lunes, el timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, luego de inscribir las candidaturas oficialistas en el Servicio Electoral (Servel) de cara a las municipales, evitó referirse sobre la legitimidad de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela que dieron como ganador a Nicolás Maduro con un 51% de las preferencias.

En una rueda de prensa fue consultado por su postura ante los cuestionamientos de transparencia realizados por el Presidente Gabriel Boric, quien zanjó que Chile no reconocerá “ningún resultado que no sea verificable”.

Aunque en un principio Carmona optó por guardar silencio, ante la insistencia de la prensa respondió que “no me voy a pronunciar, nadie me apura”.

En esa línea, Carmona dijo: “Quiero centrarme en este hecho que estamos construyendo aquí (inscripción de candidaturas). Tengo más deberes con la política de mi país y con las propuestas que hay que construir”.

Sobre las críticas de fraude que ha hecho la población venezolana, respondió que “no soy el encargado de las recepciones de esos reclamos y tampoco soy la voz oficial de una Cancillería que no me pertenece”.

“Todos saben que vamos a tener opinión, no me desespero, porque vivo en un mundo globalizado también, pero voy a hacerlo cuando nosotros estimemos que es lo que mejor marca una mirada nuestra en lo que es la perspectiva de procesos electorales en otro país”, insistió Carmona.

Los comunistas que se han pronunciado

Pese a la distancia que marcó el timonel de la tienda, en sus filas ya han tratado públicamente el tema. El diputado Boris Barrera, quien participó como observador de los comicios, defendió la legitimidad de los resultados y calificó como preocupantes las declaración del Mandatario.

En entrevista con Radio Duna remarcó que “aquí hay un pueblo que se manifestó, que es soberano, y cuando uno dice que no reconoce a la persona que salió de este, entonces significa también que no está de acuerdo con la soberanía de la gente que lo eligió (…) yo hubiera esperado que lo reconociera”.

A este apoyo sumó la diputada Carmen Hertz (PC), que en un cruce con el parlamentario Diego Schalper (RN) evidenció que se negó a emitir una declaración conjunta de la Cámara de Diputados para exigir transparencia en los comicios venezolanos argumentando que “en ese país hay cerca de 1.000 observadores electorales entre ellos las Naciones Unidas, la fundación Carter y el expresidente colombiano Ernesto Samper a quienes supongo no pretenderán calificar de ‘chavistas’”.