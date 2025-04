“No seamos cara dura”: Matthei acusa que todo el gobierno sabía de inhabilidad de Allende y Fernández por compra de casa del expresidente

Ayer en el Congreso, la jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Francisca Moya, admitió que conocía la norma de inhabilidad de la senadora Isabel Allende y la exministra de Defensa, Maya Fernández, al revisar el decreto de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

Sin embargo, Moya decidió no realizar una advertencia porque esto no sería parte de sus competencias. Bajo ese marco, varias voces del mundo político están pidiendo su salida, considerando el costo que implicó para la senadora Allende.

Tras ser consultada al respecto, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, aseguró que todo el gobierno estaba al tanto de la situación.

“No había nadie que no supiera pues, no había como no saberlo, o sea no se necesita ser abogado para saber, lo sabían todos los ministros que intervinieron, lo sabía el Presidente, lo sabía, lo sabían todos”, dijo.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

“Es una de las muy pocas inhabilidades que tienen los ministros, los diputados y senadores. Entonces sí, ella debía haber avisado, pero no seamos cara dura ¿Por qué siempre queremos que el hilo se corte por lo más delgado? Si todos sabían”, acusó.

En esa línea, reiteró: “No había cómo no saber, y por eso que yo he dicho desde un principio que aquí hay mucha responsabilidad y la responsabilidad parte también por el Presidente de la República. Entonces en Chile estamos siempre acostumbrados a que el hilo se corta por la gente más débil”.