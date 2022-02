Nombramientos cuestionados: el flanco abierto del gobierno entrante a 15 días de asumir

Los primeros antecedentes sobre la futura ministra del Deporte, Alexandra Benado (ind.), comenzaron a circular en redes sociales de forma instantánea y cuando la ceremonia de presentación de los futuros secretarios de Estado aún no finalizaba: cinco extrabajadores del espacio de memoria Londres 38 denunciaban malos tratos por parte de Benado cuando la deportista y activista se desempeñó como coordinadora ejecutiva de la entidad durante cinco años.

“Muchas veces las relaciones laborales no son simples”, señaló en entrevista con La Tercera. Sin embargo, antes ya había reaccionado Londres 38. A través de un comunicado explicaron que no tenían conocimiento de “ninguna denuncia formalizada”, ni menos a través de los canales formales de dicha organización.

A ello se sumó el sumario administrativo de Contraloría mientras trabajaba en la Municipalidad de Providencia. Recién contratada, Benado se tomó vacaciones entre el 4 y el 24 de febrero y posteriormente firmó el libro de asistencia, recibiendo el pago de horas extras por ese período. En la misma conversación con La Tercera, afirmó que se trataba de un error administrativo y que el “gabinete del presidente estaba en conocimiento de estas situaciones”.

Aunque fue el primero, el nombramiento de la deportista no ha sido el único cuestionado. Las críticas también se han enfocado en los subsecretarios Alfredo Gutiérrez (FRVS), quien asumirá en Obras Públicas; Galo Eidelstein (PC), nominado para Fuerzas Armadas, y Fernando Araos (ind.), en Redes Asistenciales.

A inicios de este mes, de hecho, la futura ministra del Interior, Izkia Siches, comunicó a sus pares que si bien estaban al tanto de los antecedentes surgidos en torno a algunas de las autoridades nombradas, requirió que en caso de tener mayor información, los ministros se la hicieran llegar a ella o al futuro titular de la Segpres, Giorgio Jackson. Misma señal transmitió Siches a los timoneles de los partidos que conforman el gobierno.

Y si bien en algún momento rondó la idea de hacer modificaciones, la opción se ha ido diluyendo en medio del receso por vacaciones del equipo político del presidente electo. Así, y hasta ahora, no ha existido ninguna señal concreta a los partidos sobre remociones a las futuras autoridades que cargan con cuestionamientos. Sin embargo, y a 15 días de asumir, dichas designaciones podrían abrir los primeros flancos en el asentamiento en La Moneda.

Durante esta semana se iniciarán las primeras reuniones de los ministros entrantes con las autoridades salientes. Y en algunos de estos casos se espera que los ministros acudan acompañados de sus subsecretarios.

MOP, Arcis y una sociedad médica

En el caso de Gutiérrez -quien ha sido funcionario del Ministerio de Obras Públicas por más de 20 años-, carga con una querella por prevaricación administrativa.

En la acción interpuesta por la empresa Construcciones y Obras Marinas señalan que el futuro subsecretario causó “serios perjuicios a la empresa y a sus colaboradores y accionistas”, entre otras cosas, al pagar de forma desfasada un contrato millonario para “el diseño y construcción de un transbordador en el Lago O’Higgins, ubicado en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, licitado por la Dirección Nacional de Obras Portuarias”. La firma acusó un daño por $4.750 millones.

Apenas surgieron los antecedentes, la timonel del FRVS, Flavia Torrealba comentó que “sabíamos lo de la querella por prevaricación administrativa que se ‘ganó’ por no dictar una resolución de aumento de obras que pretendía una empresa cuestionada por incumplimiento. Es un hombre que combate las malas prácticas en los contratos de obra pública. Cuida la billetera del Estado”.

Una de las designaciones más bulladas ha sido la de Galo Eidelstein. El -hasta ahora- futuro subsecretario de las FF.AA. se desempeñó como vicerrector de gestión, operaciones y finanzas de la Universidad Arcis durante el período de crisis económica del plantel, que terminó con su cierre definitivo en 2017.

El 2013, en medio de una comisión investigadora de la Cámara sobre educación superior, reconoció que Arcis creó una sociedad inmobiliaria para “buscar alguna forma de financiamiento externo, porque se encontraba prácticamente al borde de la cesación de pagos”. Se buscaron socios -según explicó- que pudieran comprar acciones de esa empresa y así destinar recursos al plantel universitario. Un modelo de financiamiento ampliamente criticado por el movimiento estudiantil de 2011.

Pese a ello, durante la segunda semana de febrero Eidelstein se reunió por más de siete horas con el actual subsecretario de FF.AA., Alfonso Vargas. Esta reunión “anticipada” generó molestia en La Moneda por no respetarse la fecha acordada para iniciar el traspaso, especialmente por las dudas que pesan aún sobre su nombramiento y la información sensible del ministerio que podría haberse tocado en la cita con las autoridades.

El militante comunista ha sido el centro de las críticas opositoras. Desde la UDI, adelantaron que solicitarán una sesión especial en el Congreso para analizar la situación de la quiebra del plantel universitario y las responsabilidades de la autoridad entrante. Mientras que el excandidato presidencial José Antonio Kast se ha referido a Eidelstein en duros términos.

“Nombramiento de Galo Eidelstein es inaceptable. Las Fuerzas Armadas de Chile están en grave riesgo sometidas a las políticas y orientaciones de alguien que fue parte de las irregularidades en la Universidad Arcis y tiene vínculos directos con el régimen narcoterrorista de Maduro”, tuiteó a inicios de febrero.

Por otro lado, las objeciones de Contraloría a Fernando Araos, nombrado subsecretario de Redes Asistenciales, han tenido menos resonancia.

El ente administrativo detectó faltas a la probidad administrativa, pues Araos formaba parte de una sociedad médica que prestó servicios al Hospital Sótero del Río en momentos en que Fernando Araos Valdebenito -padre del futuro subsecretario- era jefe del servicio de radiología del recinto asistencial.

El rol de la primera dama

“Elegimos un camino en el que en una de esas nos equivocamos, espero que no, porque confío en Irina (...). Yo no estoy seguro, no tengo una certeza radical de que estemos haciendo lo que hay que hacer, pero por lo menos lo vamos a intentar”.

A fines de enero, y en medio de las diferentes opiniones entre las feministas sobre el rol que tomará la pareja del presidente electo, Irina Karamanos, como primera dama, Boric no mostró total certeza sobre si la opción escogida -sobre transformar el cargo “desde adentro”- era la mejor.

Sin embargo, con el correr de las semanas, Karamanos ha ido nutriendo su futuro equipo con militantes cercanas del Frente Feminista de Convergencia Social (CS), área que -hasta ahora- dirige dentro del partido. Así, ha despejado todas las dudas sobre una eventual “baja” tras las críticas de feministas, incluso dentro de Apruebo Dignidad.