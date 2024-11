“Nos traicionaron”: Claudio Orrego afirma que está “arrepentido” del millonario convenio entre la gobernación de la RM y ProCultura

En la recta final de la segunda vuelta de gobernadores, Claudio Orrego, quien busca la reeleción en la Región Metropolitana, confesó que se arrepiente de haber realizado el proyecto Quédate para la prevención del suicidio con la fundación ProCultura.

“Sí me arrepiento de haberlo hecho con Procultura. Yo me siento muy traicionado por una institución (...) Uno firma con una institución, sin duda alguna, y la institución tuvo que firmar las pólizas de seguro, que son las que estamos cobrando. Pero lo que quiero decir es que no me arrepiento del programa, pero sí me arrepiento de la institución que elegimos y las personas que estaban ahí nos traicionaron”, expresó en conversación con Radio ADN.

La organización fundada por el siquiatra Alberto Larraín es investigada por irregularidades en Antofagasta, Valparaíso, Biobío, Aysén y Magallanes, regiones en donde figuran al menos seis convenios con instituciones estatales que reúnen un total $ 3.149.671.689.

Además de estos casos, los cuestionamientos también apuntan hacia el programa de salud mental que impulsó el Gobierno Regional Metropolitano, dirigido por Orrego, quien enfrenta una querella por este hecho. En concreto, Larraín en 2022 fue nombrado director de la Corporación de Desarrollo de la gobernación. Después de su llegada al cargo, se puso en marcha el proyecto –originado dos años antes– de $1.683 millones encargado a ProCultura, fundación de Larraín.

En este contexto, el exmilitante de la Democracia Cristiana precisó: “Cuando fallaron nos demoramos 48 horas en terminar el contrato. Entonces, si hay alguien que pueda asegurar que una empresa privada o una fundación nunca va a fallar, que me diga la receta. Porque no existe. Lo que sí existe son sistemas de aprobación, de rendiciones y de resguardo de los dineros, y eso lo tenemos”.

En esa línea, criticó a su contendor Francisco Orrego: “La persona que me cuestiona a mí ha sido sancionada por la Contraloría por falta de la prioridad. O sea, esto es del diablo vendiendo cruces”.

Orrego señaló el fallo del ente fiscalizador que determinó que la contratación de Francisco Orrego en la municipalidad de La Florida era improcedente, ya que realizaba actividades no relacionadas con fines municipales.