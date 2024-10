“Inprocedente”: Senado da portazo a la Cámara y archiva segunda acusación a Vivanco

“En eso tenemos algunas dudas”, comentó en forma irónica el senador y presidente de la Comisión de Constitución, Alfonso de Urresti (PS) ante la recomendación del constitucionalista Patricio Zapata, de que el Senado debería tomar ciertos resguardos y usar “un lenguaje altamente deferente” con la Cámara de Diputados, al momento de no pronunciarse y archivar la segunda acusación constitucional en contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

El comentario del senador socialista provocó risas entre los asistentes de una reunión extraordinaria de la instancia, citada este lunes en la mañana para evaluar cómo salir de la encrucijada jurídica que generó este segundo libelo, presentado por los diputados oficialistas. Este texto se sumaba a un primer escrito, redactado por las bancadas de Chile Vamos, en contra de la misma exjueza y también contra otro exintegrante de la Suprema, Sergio Muñoz, que ya había sido aprobado por el Senado el miércoles pasado.

Horas más tarde, la decisión de la sala fue unánime, acogiendo la recomendación técnica de la Comisión de Constitución de no entrar al fondo y no votar este otro libelo. Incluso, los tres diputados acusadores, Daniel Melo (PS), Lorena Fries (Frente Amplio) y Lorena Pizarro (PC) no se les dejó exponer, lo que le generó una tensión adicional a la breve sesión en la que se acordó archivar esta acusación.

Entre los senadores había molestia con la Cámara, que al aprobar este segundo libelo, en primer lugar, los obligó a sesionar en forma extraordinaria este lunes a pesar de un receso de semana regional, que varios congresistas pretendían destinar para apoyar la recta final de las campañas municipales y regionales.

Sin embargo, lo que más irritaba a los senadores era que el segundo libelo se basaba en los mismos hechos de la primera presentación, por lo tanto, era completamente inútil o inconducente votar esta nueva acusación, debido a que Vivanco ya había sido declarada culpable, con lo que, además, no podrá ejercer cargos públicos por los próximos cinco años.

El problema es que no solo era un tema de utilidad. Si se llegase a votar y aprobar este segundo escrito, podía generar un precedente jurídico complejo ante un eventual caso internacional que los abogados defensores de Vivanco ya anunciaron que presentarán. En el Derecho, hay un principio jurídico, resguardado por tratados internacionales: el “no bis in idem” (no dos veces por lo mismo), que garantiza que un ciudadano no sea perseguido ni sancionado dos veces por el mismo ilícito.

La otra alternativa (rechazar) tampoco resolvía el problema jurídico. En el caso de que se vote en contra -en base a los argumentos de que ya fue sancionada- los abogados de la exministra de la Suprema pueden tomar ese nuevo veredicto de la Cámara Alta -que actúa como jurado y solo puede declarar la culpabilidad o exculpar a la exmagistrada- como una valiosa prueba para decir que, en base a hechos similares, hay sentencias distintas y contradictorias, una sancionando y otra eximiendo.

Estos factores generaban un dilema imposible para el Senado, ya que fuera cual fuera su votación, podrían terminar comprometiendo al Estado de Chile.

Por tal razón, los comités del Senado encargaron un informe jurídico al secretario de la Comisión de Constitución, Rodrigo Pineda, que fue analizado esta mañana por los senadores integrantes de la instancia. En ese documento, que fue sometido a algunos ajustes por recomendaciones de constitucionalistas y de los propios legisladores, se concluye que esta segunda acusación “carece de objeto” y propone a la sala no pronunciarse y pedir el archivo de esta nueva acusación contra Vivanco.

“Que en el evento de que se presente contra una misma persona una acusación constitucional que se funda en la misma causal constitucional y en los mismos hechos, desde el momento en que se acoja la primera, la segunda carece de objeto y sería contrario a derecho público chileno y al derecho internacional volver a sancionarla, dado que no corresponde castigar dos veces a una misma persona por el mismo ilícito constitucional. (principio de prohibición de la doble punición o sanción)”, decía el informe del Senado.

“Repetir nuevamente todo el procedimiento, si se concurren las condiciones ya indicadas, sería además inconducente, toda vez que no alteraría en nada el efecto de la primera acusación; no añadiría nuevas sanciones al acusado ni existiría la posibilidad de revertir el acuerdo ya adoptado por esta Corporación”, agregaba.

Hasta el cierre de esta edición, el Senado tenía suspendida su sesión de sala para resolver el tema.