Nueva cárcel de máxima seguridad: ministro Cordero afirma que “los alcaldes han cumplido un rol en la oposición a la instalación de estos establecimientos”

El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a la posibilidad de que la nueva cárcel de máxima seguridad para la Región Metropolitana sea construida en la comuna de Santiago.

Este viernes, el presidente Gabriel Boric, dio a conocer la futura construcción del recinto penitenciario, asegurando que se tratará de “una cárcel de máxima seguridad que será emplazada en la Región Metropolitana y tendrá un costo aproximado de $90 mil millones y aumentará en 500 las plazas, los cupos, de este tipo de cárceles”.

En conversación con Estado Nacional de TVN, Cordero habló sobre una de las alternativas que maneja el Ejecutivo, de que la cárcel se construya en un edificio ubicado en Pedro Montt, el cuál actualmente pertenece al Ejército de Chile, y que desde el gobierno buscan que sea traspasado a gendarmería para poder concretar la locación de una nueva cárcel.

“Esa zona, históricamente desde las ultimas décadas, ha sido un sitio dedicado a establecimientos de justicia y penales”, indicó el ministro, afirmando que la comuna de Santiago es “dada la urgencia, es la zona más atractiva para poder desarrollar la cárcel”.

Cabe destacar que, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), mostró su rechazo a que el recinto penitenciario sea construido en su comuna, afirmando que “como alcaldesa y vecina me opongo rotundamente”, según comunicó a través de su cuenta de X.

Al respecto, el titular de Justicia no se mostró sorprendido por la postura de la jefa comunal, sosteniendo de que “si yo le preguntara a todos los alcalde del país quien está dispuesto a recibir una cárcel, no me van a responder”. En esta línea, afirmó que el recinto es “una solución de seguridad, y para eso uno necesita colaboración y cooperación, sin eso es imposible”.

“Este tipo de infraestructuras requiere abordar esto con cierta racionalidad, porque si fuera por decisión de los alcaldes, no tendríamos líneas de transmisión”, indicó.

Sin embargo, Cordero fue más allá, afirmando que “si alguien me dice que no en Santiago, entonces yo voy a ser el principal interesado que me digan dónde y la hacemos rápido”, agregando que “si a mí me dicen que no en todos los lugares, yo pienso ¿Cuál es el compromiso real que el sistema político tiene con el sistema de seguridad”.

En esta línea, el ministro explicó que, en el pasado, el municipio de Santiago cambió el plan regulador para evitar la construcción de una cárcel en la comuna, a lo que sostuvo que “la pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿Es legítimo que un municipio use su atribución para vetar la ejecución de un proyecto de alcance nacional?

“Los alcaldes han cumplido un rol en la oposición a la instalación de estos establecimientos”, sentenció Cordero.